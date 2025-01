Las redes sociales estallaron en polémica luego de que una influencer extranjera compartiera su opinión sobre algunos productos peruanos, asegurando que carecen de sabor. En un video viral, la joven probó diversos alimentos y expresó su descontento con frases como “sin ningún sabor”, lo que generó una ola de reacciones entre los usuarios peruanos, quienes defendieron la riqueza gastronómica del país.

Los comentarios no tardaron en dividirse entre quienes apoyaban su punto de vista y aquellos que la criticaban por no haber probado productos auténticos o no haber considerado la diversidad de sabores en el Perú. Algunos usuarios le recomendaron volver a explorar la gastronomía del Perú antes de emitir su opinión de forma ligera, mientras que otros solo se dedicaron a defender la comida peruana.

PUEDES VER: Los mejores memes que dejó el partido entre Universitario y el Inter de Miami de Lionel Messi

¿Cuál era su percepción sobre los peruanos?

La ciudadana rusa explicó en su video la mala experiencia que tuvo al probar algunos de los productos de la gastronomía peruana. Al parecer, ya se imaginaba lo que sucedería al hacer comentarios negativos sobre la comida peruana, ya que al inicio mencionó lo siguiente: "Yo sé que los peruanos son muy sensibles con la comida cuando les critican, te van a insultar".

¿Qué alimentos peruanos criticó?

Tras una breve introducción, empezó a nombrar ciertos productos y vegetales que probó durante su estancia en Perú, "las aceitunas son grandotas, pero son horribles. De verdad, son muy amargos, no sé, tú comes y es imposible pasar. Los pepinos en Perú son enormes, pero sin ningún sabor, sin ningún crocante. Solo comes para comer algo. No sé, no me gusta, disculpa".

Al final del video, dio su opinión acerca del tomate que se produce en Perú, "son muy secos y otra vez de ningún sabor. No sé, yo no siento ningún sabor. No es jugo, es agua lo que está por dentro. Probablemente, no he comprado de los mejores, pero esto no es tomate, es una imitación de tomate".

¿Cómo reaccionaron en las redes?

Hubo diversas reacciones en redes sociales. Por un lado, existían comentarios que apoyaban a la mujer de Rusia: "¡Bien dicho, amiga! Solo el ceviche, el pollo y el saltado de res es lo que ellos tienen, muy rico, pero no son los mejores en gastronomía".

Sin embargo, la mayoría fueron en defensa de la gastronomía peruana: "Cada país tiene lo suyo. y debemos ser respetuosos con las diferentes culturas gastronómicas. hay paladar para todos los gustos", "Que sigan hablando, hay alguien mas que hable como ella? pues que lo hagan les agradezco por tenernos siempre presentes, gracias por dedicarnos su tiempo", "no te gusta, bueno se respeta" o como "la comida peruana es RIQUÍSIMA".