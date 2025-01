No es solo el mango: estos productos peruanos podrían tener sobreproducción y sufrir una fuerte baja en sus precios

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis generada por la sobreproducción de mango en Lambayeque. Ante la saturación del mercado, tanto nacional como internacional, Manero solicitó a los agricultores que no siembren más mango durante los próximos tres años.

El funcionario público explicó que la sobreproducción de mango, tras una baja en 2024, ha dificultado las exportaciones debido a la competencia por contenedores y fletes. En respuesta, el gobierno impulsará proyectos para procesar mango deshidratado y promover cultivos alternativos, como la frambuesa, con el fin de diversificar la producción. Sin embargo, también se abordarían otros productos agrícolas afectados por la misma situación.

¿Qué otros productos peruanos podrían verse afectados por la sobreproducción?

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, alertó sobre un posible rebote en la producción agrícola, que afectaría no solo al mango, sino también a la palta, la uva, la maracuyá y el limón. Durante una intervención en RPP, Pérez explicó que el año pasado y el anterior se registraron problemas con la floración, lo que resultó en una escasez de fruta. En este sentido, recordó que, en ese entonces, el precio del limón llegó a costar solo un sol.

"Acá tenemos un problema no solamente con el mango, sino también con la palta, la uva, la maracuyá y obviamente también con el limón. El año pasado y el anteaño pasado, tuvimos problemas con la floración. No hubo floración, no hubo fruta. Acuérdate que un limón costaba un S/ 1", manifestó.

Ante la posible crisis derivada de la sobreproducción y la falta de mercados de exportación, el gobernador anunció una serie de medidas para mitigar los efectos de la situación. Entre las acciones emprendidas, destacó la disposición de camiones de las diferentes gerencias regionales y el apoyo solicitado a las municipalidades locales. Adicionalmente, resaltó la realización de la primera Expo Mango como parte de la estrategia. "Hemos puesto a disposición camiones de todas las gerencias, hemos pedido apoyo a las municipalidades e hicimos la primera Expo Mango", detalló.

Asimismo, Pérez informó que se gestionaron 150 toneladas de mango con destino a Puente Piedra y otras 100 toneladas para un mercado mayorista en Lima. Adicionalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros facilitó dos camiones de 30 toneladas para contribuir al transporte de los productos.

Ministro Angel Manero y su solución ante la sobreproducción de mango

Después de varios días de crisis por la sobreproducción de mango en el norte del país, que afectó a los agricultores, el ministro Ángel Manero Campos se trasladó a Lambayeque para proponer soluciones. Como respuesta a la saturación del mercado, solicitó que no se sembraran más mangos hasta el 2028.

"Invocamos a todos los agricultores a no sembrar más mango en los próximos tres años, no se debe plantar más mango para ayudar a controlar la sobreoferta futura", expresó Manero tras su reunión con el gobernador regional de Lambayeque.

Además, Manero anunció que su ministerio financiará la instalación de cinco plantas de procesamiento de mango deshidratado y sugirió la frambuesa como cultivo alternativo, destacando su rápido crecimiento y capacidad de masificación.