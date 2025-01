El influencer peruano Óscar Curi, conocido por explorar lugares extremos en sus videos, vivió una mala experiencia durante su visita a La Rinconada, ubicada en Puno, a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar. La visita, que tenía como objetivo documentar la vida en la ciudad más alta del mundo, terminó de forma inesperada cuando el creador de contenido sufrió mal de altura y tuvo que recibir atención médica.

Dicho incidente generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque meses atrás el influencer atravesó serios problemas de salud durante su viaje a la India tras consumir comida callejera.

Clip es viral. Foto: TikTok

Óscar Curi en La Rinconada

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Curi relató su experiencia en La Rinconada, destacando las extremas condiciones del lugar. Aunque inicialmente se mostró emocionado por llegar a esta remota ciudad conocida por su actividad minera, el mal de altura rápidamente afectó su salud.

En las imágenes, el tiktoker aparece en un centro médico recibiendo oxígeno mientras advierte a sus seguidores sobre los riesgos de visitar el lugar. "No vengan a La Rinconada. Es la ciudad más alta del mundo, es una ciudad muy peligrosa", expresó.

Además, mencionó su preocupación por los efectos de la altura: "Tengo 111 de saturación, una locura. Si esto llega a 125 me da un paro cardiaco”. Las palabras del influencer generaron un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios destacaron las extremas condiciones climáticas y geográficas de La Rinconada, que hacen que sea un lugar únicamente apto para quienes están acostumbrados a vivir en altura.

Algunos comentarios mencionaron experiencias de otros creadores de contenido, como Luisito Comunica, quien visitó la misma ciudad sin mayores complicaciones. Otros señalaron que es fundamental prepararse antes de visitar zonas con una altitud tan elevada.

La experiencia de Óscar Curi despertó reacciones diversas. “Solo para valientes”, opinó un seguidor, refiriéndose a las duras condiciones de vida en La Rinconada. “La cosa no es que no vayan, la cosa es que si no estás acostumbrado a mucha altura, no vayas o tomes tus precauciones. Así se dice”, agregó otro usuario, subrayando la importancia de tomar precauciones al visitar zonas de gran altitud.

¿Por qué La Rinconada fue calificada como peligrosa, según youtuber?

La Rinconada es conocida como la ciudad más alta del mundo, pero también por sus difíciles condiciones de vida, derivadas del frío extremo, la falta de infraestructura básica y la actividad minera que domina la zona. La experiencia de Óscar Curi no solo dejó en evidencia los riesgos físicos que representa el lugar, sino que también abrió un debate sobre los desafíos de explorar destinos remotos sin la preparación adecuada.