La dificultad de las carreras universitarias es un tema que genera opiniones divididas entre estudiantes y profesionales. Un reciente video viral en TikTok avivó esta discusión en Perú, luego de que un alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) aseguró que la carrera de Turismo y Hotelería en Perú es la más sencilla, pues, según él, sus estudiantes solo "viajan" y no enfrentan desafíos académicos como las matemáticas o el estudio de humanidades.

El comentario desató amplio debate sobre carreras universitarias en Perú, con miles de usuarios que expresaron su desacuerdo y destacaron las habilidades que requiere el sector turístico.

El turismo es una actividad importante en el Perú. Foto: composición LR

Universitario asegura que Turismo y Hotelería es la carrera más fácil

El video, publicado en una cuenta de TikTok, muestra a un grupo de estudiantes de la UNI debatiendo sobre las carreras más difíciles y más accesibles en el país. En ese contexto, un joven de la facultad de Ingeniería Civil expresó su punto de vista, asegurando que Turismo y Hotelería en Perú no requiere un esfuerzo significativo en comparación con otras disciplinas. "En mi opinión, la carrera más fácil es Turismo y Hotelería. No veo que hagan mucho, solo viajan, no hay matemáticas ni estudios de letras. Seguro, solo van a hoteles y atienden clientes, no es tan complicado", mencionó el universitario en la grabación.

Sus declaraciones generaron una polémica por video viral en TikTok, alcanzando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Mientras algunos usuarios coincidieron con su apreciación, otros defendieron la exigencia de la carrera, resaltando que el Turismo y la Hotelería requieren conocimientos en gestión empresarial, planificación turística, sostenibilidad y dominio de varios idiomas.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales?

La controversia no tardó en trasladarse a las redes, donde se abrió un intenso debate sobre la percepción sobre Turismo y Hotelería. Varios profesionales y estudiantes de esta especialidad defendieron su campo académico, señalando que la carrera exige habilidades técnicas, de liderazgo y de comunicación internacional.

Algunas de las respuestas más destacadas fueron: "Para ejercer en turismo debes hablar al menos dos idiomas, ¿eso te parece fácil?", "Turismo y Hotelería implica trasnochar en eventos, gestionar hoteles y conocer normativas internacionales", "Aprender un idioma toma años, mientras que cursos de ingeniería duran meses".

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), recopilados en el estudio 'Impacto Económico del Turismo en el Perú 2022', el sector turístico aporta alrededor del 4% del PBI nacional y emplea a más de 1.3 millones de peruanos, lo que demuestra su relevancia económica y profesional. El debate sobre carreras universitarias en Perú sigue en marcha, con opiniones divididas sobre cuál es la más exigente.