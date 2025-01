Un joven creador de contenido italiano visitó Perú acompañado de su madre, una activista ambiental, y aprovechó el viaje para preguntarle sobre su percepción del país. Aunque destacó la hospitalidad de los peruanos, su experiencia tomó un giro crítico al abordar el tema del cuidado ambiental. En varias regiones del Perú, la contaminación sigue siendo un problema evidente.

Tras la boda del youtuber italiano con una peruana, ambos viajaron al país junto a sus padres para explorarlo en mayor profundidad. No obstante, la problemática ambiental sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades, impactando no solo a la población local, sino también al desarrollo del turismo.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención en su vista a Perú?

La madre del joven expresó su entusiasmo por el país, resaltando la diversidad cultural, los paisajes y la gastronomía.

"Tuve una hermosa experiencia, en un mes he logrado ver muchas cosas. La parte geográfica, ambiental. (Los peruanos) son buena gente, simpáticos, amables", comentó. Aunque no mencionó un plato específico, destacó que disfrutó especialmente los que preparó su nuera peruana, calificando la comida peruana como "buenísima".

¿Cuál fue la principal crítica de la madre hacia el Perú?

Al preguntarle sobre los aspectos negativos, la activista ambiental señaló un problema recurrente: la gestión de residuos.

"Me gustó todo, lo único es el medioambiente, hay algunas críticas", dijo. Por su parte, su hijo añadió: "Yo también me he dado cuenta de que (la gente) bota basura en el piso, en la calle". La madre concordó: "Hay abandono de basuras y residuos, sobre todo en los 'cursos de agua'. Si la basura, especialmente el plástico, termina ahí, se transforma en micro plástico, dañando nuestra salud".

El joven italiano también señaló que, en algunas zonas, las personas parecen no preocuparse por tirar basura en las calles. “Es una crítica sincera que hay que hacer a los peruanos”, puntualizó.

La madre italiana evidenció el problema ambiental de Perú. Foto: Canal de Youtube - Pierre Llama

¿Qué ciudades de Perú disfrutó más?

Cusco se posicionó como una de las ciudades favoritas de la madre del youtuber. Su historia y encanto natural dejaron una impresión profunda en ella, pese a que le faltó visitar Machu Picchu.

"Es hermoso, Cusco es una ciudad histórica espectacular. Ollantaytambo es precioso, un lugar mágico", comentó, destacando su fascinación por los paisajes y la riqueza cultural de esta región.