Google Maps: Utiliza la plataforma para conocer el Santiago Benabéu y halla inaudito detalle [VIDEO]

Gracias a una publicación de Facebook un curioso internauta divulgó una serie de capturas que encontró al utilizar Google Maps. Quiso conocer el estadio Santiago Bernabéu ya que el recinto albergará la final de la Champions League y no tardó en hallar unos detalles que llamaron fuertemente su atención por su aspecto extraño.



El joven se encontraba ‘paseando’ mediante el Google Maps en el interior del mítico estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) para conocer un poco más las instalaciones del local ya que, según su publicación en Facebook, se encuentra con mucha expectativa por la final del torneo de la Liga de Campeones (Champions League) que disputarán los equipos ingleses Liverpool F.C y Tottenham Hotspur.

El popular certamen de clubes llegará a su clausura de la presente temporada el próximo 1 de junio y para la presente temporada la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) determinó que sea la ‘casa’ del Real Madrid la sede donde se dispute la ansiada corona que erige al nuevo monarca de Europa.



Asimismo, Google Maps con la ebullición y acercamiento a las nuevas tecnologías ha permitido a muchas personas conocer virtualmente lugares remotos a su ubicación real y así satisfacer su curiosidad. En esta oportunidad, un internauta encontró extrañas siluetas por el pasadizo del recinto y no dudó en publicarlo en Facebook.



La imagen que podrá apreciar en la galería ubicada en la parte superior de la nota muestra la escena que llamó la atención al usuario por la inusual forma en que los asistentes muestran en su anatomía.



No obstante, no es la primera vez que Google Maps presenta imágenes afines ya que en más de una oportunidad se ha conocido casos donde sus usuarios divulgan en Facebook sus hilarantes descubrimientos.

Mira aquí un video viral acerca del estadio: