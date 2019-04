Facebook: graban preciso instante en que "ángel guardián" salva la vida a un hombre [VIDEO]

Imágenes desconcertantes de un video en Facebook se volvieron viral luego de exponer a un hombre que resultó salvado de manera imprevista por un “ángel guardián”, tal como fue llamado por los cibernautas.



El inesperado hecho aconteció en las calles de Turquía y fue captado por una cámara de seguridad cuyo contenido permitió conocer un impresionante detalle, es por ello que se divulgó sus imágenes en Facebook.

Las imágenes del video de Facebook se muestra a un vendedor en el exterior de su local caminando y ofreciendo su producto. De pronto de manera imprevista y sin ningún motivo aparente un hombre logra tocarle el hombro y luego desaparece tal como si nada hubiera pasado.



Tanto fue la manera extraña en que sucedieron las cosas que muchos calificaron al misterioso hombre como un “ángel guardián”. Y cómo no, si luego de tocarle el hombro el vendedor no entendía el movimiento hasta que gira la cabeza y nota que un camión pasa intempestivamente y se salva de ser impactado por cuestión de segundos.



Los cibernautas manifestaron que de no ser por el “ángel guardián” el comerciante hubiera sufrido un duro golpe con parte del vehículo. Desconcertado luego de notar las cosas que sucedieron, el hombre no pronunció palabra alguna y solamente atinaba a mirar absorto la escena.



“No puedo creer la suerte de aquel hombre”, “Este es uno de esos videos que nadie creer, pero tienen mucho de insólito”, “Estoy sorprendido. A veces las cosas que pasan cuando no es el tiempo que Dios nos ha otorgado”, fueron algunos de los comentarios en Facebook.