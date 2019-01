Facebook: joven escapó de su madre, sin imaginar que le caería un 'chancletazo' desde lejos

Te 'matarás' de la risa con el siguiente video. Una madre se volvió viral en Facebook debido a su excelente puntería para tirar una sandalia, sobre todo, cuando su hija ya estaba demasiado lejos. El clip tuvo miles de reacciones y compartidas, siendo todo un 'boom' para las redes sociales.

El video fue compartido por la página de Facebook, Chale México, la cual colocó en su descripción "mamá mexicana que se respeta, tiene una precisión bárbara cuando tira el chancletaso". Las imágenes han divertido a todos los usuarios, quienes revivieron momentos parecidos cuando eran pequeños.

Una joven había discutido con su madre porque ella no la había dejado salir, por lo que no tuvo otro remedio que escaparse. Sus hermanos, al ver que la chica iba a cometer una locura, no dudaron en grabar todo lo que iba a suceder a continuación.

La madre, al ver que su hija llegó a salir y empezó a correr por toda la calle, no tuvo mejor idea que sacarse una sandalia y arrojarsela, sin importar la gran distancia que las separaba. De manera sorpresiva, la señora logró darle a la joven, quien se cayó por el golpe, causando la risa de todos sus hermanos.

"¿Se dan cuenta que tuvo que analizar la velocidad, distancia, espacio, tiempo, trayectoria, fuerza y efecto?", se puede leer en el comentario de la publicación que ha causado miles de carcajadas entre todos los usuarios de Facebook.

Sin duda alguna, la madre podría ganar el premio a la mejor puntería.