HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tecnología

¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

El aumento de temperaturas puede afectar de muchas formas a tu smartphone. ¿Cómo proteger su rendimiento e integridad de componentes? Te enseñamos.

El dispositivo puede deteriorarse significativamente. Foto: Composición / Gemini
El dispositivo puede deteriorarse significativamente. Foto: Composición / Gemini

El verano eleva las temperaturas y con ello el riesgo de sobrecalentamiento en smartphones, sea cual sea la marca y el modelo con el que cuentes. En la costa peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas superan los 30 °C, un factor que afecta el rendimiento de los dispositivos y que no debes pasar por alto. ¿De qué modo puede perjudicar tu experiencia y qué hacer al respecto? Te contamos.

Al respecto, conversamos con Infinix, quienes nos compartieron una serie de recomendaciones esenciales para mantener el desempeño de su celular en óptimos niveles, incluso en condiciones climáticas adversas.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

lr.pe

¿El calor afecta el rendimiento?

Tareas intensivas como videojuegos, grabación de video, navegación GPS o transmisiones en vivo, junto al calor ambiental, provocan una reducción automática del rendimiento del sistema para proteger sus componentes internos. Las altas temperaturas, en un móvil, ocasionan que el dispositivo funcione lento o se cuelgue por momentos al interactuar con apps que demandan recursos constantes. Además. si permanece sobrecalentado por prolongados lapsos, se dañan sus piezas y se deteriora la vida útil de las mismas.

Estrategias para controlar el calor

PUEDES VER: Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

lr.pe

Estos son algunos de los criterios que debes tener en cuenta al momento de gestionar la temperatura del móvil:

  • Gestión interna del calor: No solo el sol directo causa sobrecalentamiento. El uso prolongado de aplicaciones exigentes genera calor interno. Realice pausas durante sesiones intensas de gaming o streaming para estabilizar la temperatura del equipo.
  • Smartphones con refrigeración avanzada: Priorice equipos con sistemas de disipación eficientes. Modelos con cámaras de vapor, sensores térmicos o refrigeración activa, ofrecen desempeño constante y protegen la batería y el procesador.
  • Accesorios para disipar el Calor: Fundas gruesas o la carga durante tareas exigentes elevan la temperatura. Utilice accesorios específicos para disipar el calor. Puedes optar incluso por ventiladores magnéticos con carga inalámbrica que distribuya el calor y mantiene temperaturas controladas en usos intensivos.
Notas relacionadas
Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

LEER MÁS
Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

LEER MÁS
¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Tu Smart TV posee un sintonizador TDT incorporado? Así puedes verificarlo sin importar su marca

¿Tu Smart TV posee un sintonizador TDT incorporado? Así puedes verificarlo sin importar su marca

LEER MÁS
¿Cómo era el 'ladrillo' de Motorola que fue usado en la primera llamada celular hace 50 años?

¿Cómo era el 'ladrillo' de Motorola que fue usado en la primera llamada celular hace 50 años?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Tecnología

Fallece Vince Zampella, uno de los creadores de Call of Duty y Medal of Honor, en trágico accidente en Los Ángeles

Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025