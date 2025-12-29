¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

El verano eleva las temperaturas y con ello el riesgo de sobrecalentamiento en smartphones, sea cual sea la marca y el modelo con el que cuentes. En la costa peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas superan los 30 °C, un factor que afecta el rendimiento de los dispositivos y que no debes pasar por alto. ¿De qué modo puede perjudicar tu experiencia y qué hacer al respecto? Te contamos.

Al respecto, conversamos con Infinix, quienes nos compartieron una serie de recomendaciones esenciales para mantener el desempeño de su celular en óptimos niveles, incluso en condiciones climáticas adversas.

¿El calor afecta el rendimiento?

Tareas intensivas como videojuegos, grabación de video, navegación GPS o transmisiones en vivo, junto al calor ambiental, provocan una reducción automática del rendimiento del sistema para proteger sus componentes internos. Las altas temperaturas, en un móvil, ocasionan que el dispositivo funcione lento o se cuelgue por momentos al interactuar con apps que demandan recursos constantes. Además. si permanece sobrecalentado por prolongados lapsos, se dañan sus piezas y se deteriora la vida útil de las mismas.

Estrategias para controlar el calor

Estos son algunos de los criterios que debes tener en cuenta al momento de gestionar la temperatura del móvil: