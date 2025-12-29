¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?
El aumento de temperaturas puede afectar de muchas formas a tu smartphone. ¿Cómo proteger su rendimiento e integridad de componentes? Te enseñamos.
- ¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos
- ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?
El verano eleva las temperaturas y con ello el riesgo de sobrecalentamiento en smartphones, sea cual sea la marca y el modelo con el que cuentes. En la costa peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas superan los 30 °C, un factor que afecta el rendimiento de los dispositivos y que no debes pasar por alto. ¿De qué modo puede perjudicar tu experiencia y qué hacer al respecto? Te contamos.
Al respecto, conversamos con Infinix, quienes nos compartieron una serie de recomendaciones esenciales para mantener el desempeño de su celular en óptimos niveles, incluso en condiciones climáticas adversas.
TE RECOMENDAMOS
TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD
PUEDES VER: Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían
¿El calor afecta el rendimiento?
Tareas intensivas como videojuegos, grabación de video, navegación GPS o transmisiones en vivo, junto al calor ambiental, provocan una reducción automática del rendimiento del sistema para proteger sus componentes internos. Las altas temperaturas, en un móvil, ocasionan que el dispositivo funcione lento o se cuelgue por momentos al interactuar con apps que demandan recursos constantes. Además. si permanece sobrecalentado por prolongados lapsos, se dañan sus piezas y se deteriora la vida útil de las mismas.
Estrategias para controlar el calor
PUEDES VER: Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología
Estos son algunos de los criterios que debes tener en cuenta al momento de gestionar la temperatura del móvil:
- Gestión interna del calor: No solo el sol directo causa sobrecalentamiento. El uso prolongado de aplicaciones exigentes genera calor interno. Realice pausas durante sesiones intensas de gaming o streaming para estabilizar la temperatura del equipo.
- Smartphones con refrigeración avanzada: Priorice equipos con sistemas de disipación eficientes. Modelos con cámaras de vapor, sensores térmicos o refrigeración activa, ofrecen desempeño constante y protegen la batería y el procesador.
- Accesorios para disipar el Calor: Fundas gruesas o la carga durante tareas exigentes elevan la temperatura. Utilice accesorios específicos para disipar el calor. Puedes optar incluso por ventiladores magnéticos con carga inalámbrica que distribuya el calor y mantiene temperaturas controladas en usos intensivos.