¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

En sus inicios, el buzón de voz fue una herramienta muy valiosa para los usuarios, ya que permitía dejar un mensaje cuando la otra persona estaba ocupada y no podía contestar el teléfono. Sin embargo, con el paso de los años y la aparición de las apps de mensajería instantánea, esta función fue perdiendo relevancia y cada vez se utiliza menos.

Todo parece indicar que Google quiere ‘jubilar’ al buzón de voz, ya que acaba de presentar una función llamada "Take a Message" que evitará que tengas que revisarlo manualmente. Gracias a la inteligencia artificial, esta herramienta recibirá los mensajes por ti y los transcribirá en texto, facilitando su lectura y ahorrándote mucho tiempo.

¿En qué consiste 'Take a Message'?

La función “Take a Message” (Grabación de llamada) está disponible en los Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, los nuevos teléfonos que Google acaba de presentar. No obstante, también estaría llegando a toda la gama de dispositivos Pixel lanzados desde 2019. Por otra parte, su arribo al resto de celulares Android es todavía un misterio.

En la actualidad, cuando alguien te llama por teléfono y no respondes, se activa el buzón de voz que invita a dejar un mensaje. La mayoría no lo hace, ya que casi nadie revisa esos mensajes; sin embargo, con “Take a Message” sí querrás hacerlo. Esto debido a que la función tomará el audio y lo transcribirá con inteligencia artificial (IA).

De esta manera, el usuario no tendrá que entrar a su buzón e introducir una contraseña para revisar todos los mensajes de voz que recibieron mientras no estaban disponibles. Bastará con que abran la aplicación de llamadas para que puedan leer una transcripción, incluso tendrán un botón para reproducir la grabación original.

Cabe resaltar que existen ciertos casos en los que la herramienta “Take a Message” no realizará la transcripción de los mensajes de voz que llegan al buzón de llamadas, como cuando el teléfono está apagado, te encuentras en una zona sin cobertura o rechazas la llamada mientras utilizas un auricular Bluetooth.

¿Cómo activar esta función?

Como mencionamos, la función “Take a Message” ya está habilitada en todos los modelos de Pixel 10 que fueron presentados recientemente. En las próximas semanas, la actualización llegará a los dispositivos anteriores, incluyendo los Google Pixel 4. Por lo tanto, si tienes un equipo compatible, deberás seguir estos pasos para activar la función: