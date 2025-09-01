¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

En la actualidad, existen varias inteligencias artificiales que generan imágenes y permiten subir una fotografía para realizarle modificaciones. El problema es que, salvo algunas excepciones como Photoshop, la mayoría de estas IA altera la foto original de manera significativa, lo que puede hacer que el resultado final no siempre sea el más adecuado.

Para sorpresa de miles de cibernautas, Google acaba de presentar "Nano Banana", una nueva herramienta de inteligencia artificial que está causando sensación en las redes sociales. Esta IA es completamente gratuita y no solo crea imágenes desde cero, también permite modificar fotos existentes y añadirles elementos, igual que en Photoshop.

¿Qué es Nano Banana?

'Nano Banana' fue el nombre clave que Google usó durante el desarrollo de este nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) que finalmente fue lanzado bajo el nombre de Gemini 2.5 Flash Image. Para acceder a esta herramienta no hace falta pagar ninguna suscripción, solo necesitas entrar a Gemini desde tu teléfono inteligente o computadora.

Según detalla TN, "Nano Banana" es una inteligencia artificial completamente gratuita; sin embargo, cuenta con un límite diario de usos para evitar su saturación. En caso de que una empresa o desarrollador quiera integrarla en sus productos a través del API de Google, el costo por cada imagen generada será de US$ 0.03.

A diferencia de otras herramientas similares, Gemini 2.5 Flash Image preserva los rasgos originales de las imágenes, sobre todo cuando son personas. Es decir, podrás modificar la foto añadiendo o eliminando objetos, cambiando el fondo u realizando otras acciones que normalmente requerirían conocimientos de Photoshop u otros programas de diseño.

En su cuenta de X, Google mostró otros usos de Nano Banana, como la posibilidad de cargar varias imágenes y combinarlas en una sola. Por ejemplo, puedes subir una fotografía tuya junto a dos imágenes de prendas de vestir que quieras probar. Luego puedes pedirle a la IA que cree una imagen tuya usándolas y el resultado parecerá como si las hubieras usado.

También podrías subir, por ejemplo, una fotografía de un perrito y otra de un paisaje (u otro animal) para pedirle a Nano Banana que combine ambas imágenes. De esta manera, obtendrás una foto del can en un nuevo entorno o junto a otra mascota, aunque en la vida real no hubieran posado juntos. Asimismo, puedes añadir o eliminar objetos de la imagen con solo indicarlo.

¿Cómo acceder a Nano Banana?

Para acceder a la nueva herramienta "Nano Banana" desde tu smartphone o tablet, solo necesitarás descargar la aplicación Google Gemini que se encuentra disponible en Play Store o App Store. Si accedes desde una computadora, basta con ingresar a su página oficial usando tu cuenta de Google. Una vez dentro, sigue estos pasos: