Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

Aunque Adobe Premiere y Sony Vegas son los editores de video más completos y profesionales del mercado, no son gratuitos, es decir, debes pagar una licencia para usarlos sin limitaciones. Afortunadamente, existen varias alternativas que no tienen costo y resultan mucho más fáciles de manejar. Una de las más populares es CapCut.

Este editor de video ha ganado mucha popularidad en redes sociales, no solo porque es gratuito, sino por todas las funciones que ofrece y su interfaz fácil de aprender. Sin embargo, en los últimos meses, varias de sus herramientas se volvieron de paga, lo que ha motivado a miles de usuarios a buscar alternativas más convenientes.

¿Qué es Google Vids?

Google es consciente de la importancia que tienen los editores de video, sobre todo para los creadores de contenido. Por ese motivo, elaboró Google Vids, una plataforma que inicialmente estuvo limitada a los suscriptores de Google Workspace, pero que ahora se encuentra disponible de manera gratuita para todos los usuarios.

A diferencia de CapCut, Filmora, entre otros editores de video, Google Vids no requiere la instalación de ningún programa en tu computadora o smartphone. Basta con entrar a Google Chrome (o cualquier navegador) y buscar su página oficial para comenzar a usar esta plataforma que crea videos para Instagram, TikTok u otras redes sociales.

Al acceder a Google Vids, verás un panel con cuatro funciones principales: 'Grabar y compartir', que permite grabarte a ti mismo o la pantalla; 'Subir y crear', que utiliza contenido de Google Drive o Google Fotos; 'Empezar con una plantilla', ideal para proyectos rápidos; e 'Importar diapositivas', que sirve para animar tus presentaciones.

También podrás empezar un proyecto en blanco y decidir qué elementos incluir. Además de videos, es posible añadir música y fotos que luego podrás ordenar, recortar y ajustar según tus necesidades. Vids también posee una función de IA capaz de detectar y eliminar pausas largas, lo que resulta ideal si grabas frente a cámara, ya que elimina las muletillas.

¿En qué consiste su función de crear un avatar con IA?

Una de las funciones más innovadoras de Google Vids es la posibilidad de crear avatares realistas para tus videos. Se trata de un catálogo de 'personas virtuales' que pueden decir exactamente lo que desees. Solo tienes que escribir el guion y, en cuestión de minutos, la plataforma va a generarte un video del avatar repitiendo todas tus palabras.

Lamentablemente, la función de crear avatares con inteligencia artificial (IA) no está disponible para todos los que prueben Google Vids. Solo podrán acceder a ella los usuarios suscritos a Google Workspace. Actualmente, el plan mensual más económico cuesta 6.30 dólares e incluye 30 GB de almacenamiento en la nube, además de otros beneficios.