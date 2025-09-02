YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

En la actualidad, millones de personas en todo el mundo pagan YouTube Premium para librarse de los molestos anuncios que aparecen antes y durante los videos. Además, la suscripción ofrece otros beneficios, como la reproducción en segundo plano, poder descargar contenido para verlo sin internet, acceso completo y sin publicidad a YouTube Music, entre otros.

Por lo general, la mayoría de usuarios suscritos a YouTube Premium escogen el Plan Individual, cuyo precio es de 13.99 dólares mensuales en Estados Unidos (S/26.90 en Perú). No obstante, hay algunos que prefieren el Plan Familiar que, en los últimos días, ha generado polémica, ya que Google no quiere que compartas esta cuenta con cualquiera persona.

¿Qué es el Plan Familiar de YouTube Premium?

A diferencia del Plan Individual, diseñado para un solo usuario, el Plan Familiar de YouTube Premium permite que hasta 5 personas puedan disfrutar de los beneficios que otorga la suscripción, es decir, videos sin publicidad, reproducción en segundo plano, etc. En Estados Unidos, este plan tiene un precio de 22.99 dólares, mientras que en Perú vale S/53.90 al mes.

Quizás no lo sepas, pero es bastante común que 5 personas se unan para contratar el Plan Familiar de YouTube Premium, ya que resulta más económico que adquirir cuentas personales. Si se divide el costo mensual de S/53.90 entre los cinco, cada persona pagaría aproximadamente S/10.80, mucho menos que los S/26.90 que cuesta el Plan Individual.

Hasta el momento, no existen inconvenientes si compartes el Plan Familiar de YouTube Premium con otras personas que no sean miembros de tu familia y que no vivan en tu hogar. Es decir, puedes dividir el costo total con tus amigos, compañeros de trabajo u otros conocidos; sin embargo, esta situación podría estar a punto de cambiar.

YouTube Premium imita la peor decisión de Netflix

Según detalla Xataka Android, varios usuarios de YouTube Premium han reportado que sus cuentas fueron suspendidas de manera temporal porque, entre los cinco miembros beneficiados con el Plan Familiar, habían personas que no vivían en el mismo domicilio. Es decir, Google adoptaría la misma medida que Netflix implementó desde 2023.

Como se recuerda, Netflix anunció que restringiría las cuentas compartidas, de modo que solo las personas que vivieran en el mismo hogar puedan beneficiarse. Si algún usuario tenía otro domicilio, tenía que pagar una tarifa adicional. YouTube Premium seguiría una política similar, ya que quiere que su Plan Familiar solo sea usado por miembros de tu familia y no puedas pagarlo con amigos.

"Tu membresía familiar de YouTube Premium requiere que todos los miembros vivan en la misma casa que el responsable del Plan Familiar. Parece que no resides en su mismo domicilio, por lo que tu membresía será suspendidas en 14 días. Una vez que la suscripción sea pausada, permanecerás en el grupo familiar pero no tendrás los beneficios", se lee en un correo enviado por YouTube.

Por el momento, se desconoce si YouTube Premium seguirá el mismo camino que Netflix y cobrará un monto adicional por cada usuario que no viva en el hogar del titular del Plan Familiar. Lo que sí sabemos es que YouTube está lanzando otros planes, como el “Lite”, mucho más barato que el Plan Individual, pero que muestra algunos anuncios.