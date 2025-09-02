¿Cómo restaurar una foto antigua con Gemini? Parecerá que fue tomada por un fotógrafo profesional

Aunque las fotografías actuales son digitales y a todo color, todavía existen personas (especialmente adultos mayores) que conservan retratos físicos en blanco y negro. Estas imágenes suelen ser un tesoro para nuestros abuelos o bisabuelos, pues en ellas se reflejan momentos de su infancia o juventud, así como familiares que, en muchos casos, ya no están con nosotros.

Una desventaja de las fotografías antiguas es que, con los años, suelen deteriorarse. No importa cuánto las cuides, en algún momento saldrán manchas o desvanecimientos que dificulten apreciarlas con nitidez. Aunque existen profesionales especializados en restaurarlas, este servicio puede resultar costoso, sobre todo si tienes una gran cantidad de fotos en blanco y negro.

Afortunadamente, con el avance de la inteligencia artificial (IA), en especial con herramientas como Gemini 2.5 Flash Image, restaurar una foto antigua se ha vuelto algo muy sencillo, al punto de que puedes hacerlo completamente gratis desde un smartphone, tablet o computadora. De esta forma, podrás conservar mejor esos valiosos recuerdos familiares.

¿Qué es Gemini 2.5 Flash Image?

Gemini 2.5 Flash Image es un nuevo modelo de Inteligencia artificial que no solo puede crear imágenes desde cero, sino que permite modificar fotografías ya existentes. A diferencia de otras IA reconocidas, como ChatGPT, esta herramienta puede "preservar los rasgos originales" de las imágenes, sobre todo si son personas, animales, entre otros objetos.

Esto significa que puedes subir la fotografía de una persona y solicitar a la inteligencia artificial distintos cambios, como modificar su atuendo, alterar el color del cabello, cambiar el fondo, borrar objetos que sostenga en la mano, entre otras opciones. Lo más destacado es que no altera los rasgos originales del retratado, a diferencia de otras IA que sí lo hacen.

Otra de las ventajas de Gemini 2.5 Flash Image, conocido popularmente como Nano Banana, es que permite subir dos o más imágenes para combinar sus elementos en una sola. Por ejemplo, puedes cargar la fotografía de un familiar junto con dos imágenes de prendas de vestir y pedirle a la IA que, en el resultado final, esa persona aparezca usando dicha ropa.

¿Cómo restaurar una foto con Gemini?

Restaurar una fotografía antigua con Gemini 2.5 Flash Image es un proceso bastante sencillo, ya que esta inteligencia artificial puede corregir imperfecciones en el retrato e incluso añadir color de manera natural, aunque también tienes la opción de conservarla en blanco y negro si lo prefieres. La decisión queda en tus manos. A continuación, te mostramos los pasos que debes seguir:

Descarga la aplicación Google Gemini que se encuentra en Play Store o App Store

Si estás en una computadora, simplemente visita la página oficial de Gemini

Aparecerá la interfaz de Gemini. Verás el modelo de IA que está usando. Asegúrate que sea Gemini 2.5 Flash Image

Pulsa el ícono "+" y luego escoge "Subir imágenes".

Procede a subir la foto antigua que debiste escanear o fotografiar previamente

Una vez que cargue, asegúrate de escribir un prompt detallando lo que quieres que haga.

Por ejemplo, puedes poner algo como "Restaura esta foto para que parezca que fue tomada por un fotógrafo profesional. Enfócate en los detalles y no dejes pasar ninguno. También añade color y que se vea natural".

Eso sería todo. Luego de una breve espera, Google te enviará una imagen con todos los cambios que solicitaste. Por lo general, el resultado es bastante aceptable; sin embargo, si hay algún detalle que corregir, puedes mencionárselo para que lo arregle. Gemini 2.5 Flash Image solo hará esa modificación y no cambiará el resto.