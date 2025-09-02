HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Tecnología

¿Cómo restaurar una foto antigua con Gemini? Parecerá que fue tomada por un fotógrafo profesional

¿Tienes fotos en blanco y negro que deseas restaurar? Gracias a Gemini 2.5 Flash Image podrás devolverles nitidez, color y vida en pocos segundos, desde tu teléfono y completamente gratis.

Así luce una imagen restaurada por Gemini 2.5 Flash Image.
Así luce una imagen restaurada por Gemini 2.5 Flash Image. | Foto: Reddit/Gemini

Aunque las fotografías actuales son digitales y a todo color, todavía existen personas (especialmente adultos mayores) que conservan retratos físicos en blanco y negro. Estas imágenes suelen ser un tesoro para nuestros abuelos o bisabuelos, pues en ellas se reflejan momentos de su infancia o juventud, así como familiares que, en muchos casos, ya no están con nosotros.

Una desventaja de las fotografías antiguas es que, con los años, suelen deteriorarse. No importa cuánto las cuides, en algún momento saldrán manchas o desvanecimientos que dificulten apreciarlas con nitidez. Aunque existen profesionales especializados en restaurarlas, este servicio puede resultar costoso, sobre todo si tienes una gran cantidad de fotos en blanco y negro.

Afortunadamente, con el avance de la inteligencia artificial (IA), en especial con herramientas como Gemini 2.5 Flash Image, restaurar una foto antigua se ha vuelto algo muy sencillo, al punto de que puedes hacerlo completamente gratis desde un smartphone, tablet o computadora. De esta forma, podrás conservar mejor esos valiosos recuerdos familiares.

PUEDES VER: El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

lr.pe

¿Qué es Gemini 2.5 Flash Image?

Gemini 2.5 Flash Image es un nuevo modelo de Inteligencia artificial que no solo puede crear imágenes desde cero, sino que permite modificar fotografías ya existentes. A diferencia de otras IA reconocidas, como ChatGPT, esta herramienta puede "preservar los rasgos originales" de las imágenes, sobre todo si son personas, animales, entre otros objetos.

Esto significa que puedes subir la fotografía de una persona y solicitar a la inteligencia artificial distintos cambios, como modificar su atuendo, alterar el color del cabello, cambiar el fondo, borrar objetos que sostenga en la mano, entre otras opciones. Lo más destacado es que no altera los rasgos originales del retratado, a diferencia de otras IA que sí lo hacen.

Otra de las ventajas de Gemini 2.5 Flash Image, conocido popularmente como Nano Banana, es que permite subir dos o más imágenes para combinar sus elementos en una sola. Por ejemplo, puedes cargar la fotografía de un familiar junto con dos imágenes de prendas de vestir y pedirle a la IA que, en el resultado final, esa persona aparezca usando dicha ropa.

PUEDES VER: ¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

lr.pe

¿Cómo restaurar una foto con Gemini?

Restaurar una fotografía antigua con Gemini 2.5 Flash Image es un proceso bastante sencillo, ya que esta inteligencia artificial puede corregir imperfecciones en el retrato e incluso añadir color de manera natural, aunque también tienes la opción de conservarla en blanco y negro si lo prefieres. La decisión queda en tus manos. A continuación, te mostramos los pasos que debes seguir:

  • Descarga la aplicación Google Gemini que se encuentra en Play Store o App Store
  • Si estás en una computadora, simplemente visita la página oficial de Gemini
  • Aparecerá la interfaz de Gemini. Verás el modelo de IA que está usando. Asegúrate que sea Gemini 2.5 Flash Image
  • Pulsa el ícono "+" y luego escoge "Subir imágenes".
  • Procede a subir la foto antigua que debiste escanear o fotografiar previamente
  • Una vez que cargue, asegúrate de escribir un prompt detallando lo que quieres que haga.
  • Por ejemplo, puedes poner algo como "Restaura esta foto para que parezca que fue tomada por un fotógrafo profesional. Enfócate en los detalles y no dejes pasar ninguno. También añade color y que se vea natural".

Eso sería todo. Luego de una breve espera, Google te enviará una imagen con todos los cambios que solicitaste. Por lo general, el resultado es bastante aceptable; sin embargo, si hay algún detalle que corregir, puedes mencionárselo para que lo arregle. Gemini 2.5 Flash Image solo hará esa modificación y no cambiará el resto.

Notas relacionadas
El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

LEER MÁS
¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

LEER MÁS
¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

LEER MÁS
Olvida Magis TV: esta plataforma brinda 3000 canales gratis para ver en tu teléfono o Smart TV

Olvida Magis TV: esta plataforma brinda 3000 canales gratis para ver en tu teléfono o Smart TV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Tecnología

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota