HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Suheyn Cipriani cuenta cómo inició su historia de amor con streamer Macarius: ''Le quería hacer bromas y no me contestaba''

Según Suheyn Cipriani, el amor surgió en un evento social, donde la modelo se acercó al mánager de Macarius para manifestar su interés en conocer al streamer.

Suheyn Cipriani contó cómo conoció al streamer Macarius en el programa 'La Manada'.
Suheyn Cipriani contó cómo conoció al streamer Macarius en el programa 'La Manada'. | Foto: composición LR/La Manada/Kick

La exreina de belleza Suheyn Cipriani decidió romper su silencio y contar detalles inéditos sobre el inicio de su relación con el streamer Macarius, tras los diversos comentarios que surgieron en redes sociales. Durante la emisión del programa digital 'La Manada', conducido por Mario Irivarren y Laura Spoya y transmitido por YouTube, la psicóloga de profesión se sinceró sobre cómo pasó de la indiferencia a una historia de amor inesperada.

¿Cómo se conocieron Suhey Cipriani y Macarius?

Según relató la modelo peruana, ambos se conocieron hace aproximadamente dos meses durante un segmento del youtuber El Zein. Sin embargo, el primer encuentro estuvo lejos de ser romántico. “En resumen, nosotros nos conocimos en un stream, ni siquiera nos decíamos hola, es más, él me miraba mal y me respondía mal”, confesó Cipriani.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

lr.pe

A pesar de la poca comunicación que mantuvieron al inicio y de la indiferencia que sentía Macarius hacia Suheyn, la personalidad de televisión admitió que sintió curiosidad por él conforme pasaban los días. “Le quería hacer bromas y no me contestaba”, agregó, dejando en claro que el streamer arequipeño se mostraba distante.

¿Cómo nació el amor entre Suhey Cipriani y Macarius?

No obstante, esa frialdad no impidió que la modelo se fijara en él y elogiara su físico. “Me pareció guapo”, confesó sin rodeos. El verdadero punto de quiebre llegó tiempo después, en un contexto completamente distinto al del streaming. Según contó, el vínculo surgió tras coincidir en un evento social: “Donde todo nace es en una fiesta, él estaba en un box y yo en otro box”, relató.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

lr.pe

Fue en ese evento donde Suheyn decidió dar el primer paso. Contó que se acercó al manager del streamer para manifestarle su interés. “En ese momento decidí acercarme a su manager y le dije: ‘quiero conocerlo’. Me da curiosidad conocerlo, me parece que es un tipo serio y correcto’”, recordó aquel momento cuando el representante del creador de contenido arequipeño se convirtió en cupido.

A partir de ese acercamiento, la relación comenzó a fluir y la percepción inicial cambió por completo, dando paso a una historia que hoy comparten públicamente. Con su testimonio, Suheyn Cipriani dejó en claro que, a veces, las conexiones más inesperadas nacen cuando menos se espera.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

LEER MÁS
¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Streamers

Tiktoker Milenka Nolasco logró conocer a Lionel Messi tras partido Alianza Lima vs. Inter Miami: "¿Me puedes sonreír?"

María Pía Copello ironiza la salida de tres figuras de Zaca TV y lanza invitación: "Que pongan el monto que quieran"

Giacomo Benavides rompe su silencio tras la salida de Michelle, Miranda y Salandela de Zaca TV: "Vamos a seguir intentándolo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025