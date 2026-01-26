La exreina de belleza Suheyn Cipriani decidió romper su silencio y contar detalles inéditos sobre el inicio de su relación con el streamer Macarius, tras los diversos comentarios que surgieron en redes sociales. Durante la emisión del programa digital 'La Manada', conducido por Mario Irivarren y Laura Spoya y transmitido por YouTube, la psicóloga de profesión se sinceró sobre cómo pasó de la indiferencia a una historia de amor inesperada.

¿Cómo se conocieron Suhey Cipriani y Macarius?

Según relató la modelo peruana, ambos se conocieron hace aproximadamente dos meses durante un segmento del youtuber El Zein. Sin embargo, el primer encuentro estuvo lejos de ser romántico. “En resumen, nosotros nos conocimos en un stream, ni siquiera nos decíamos hola, es más, él me miraba mal y me respondía mal”, confesó Cipriani.

A pesar de la poca comunicación que mantuvieron al inicio y de la indiferencia que sentía Macarius hacia Suheyn, la personalidad de televisión admitió que sintió curiosidad por él conforme pasaban los días. “Le quería hacer bromas y no me contestaba”, agregó, dejando en claro que el streamer arequipeño se mostraba distante.

¿Cómo nació el amor entre Suhey Cipriani y Macarius?

No obstante, esa frialdad no impidió que la modelo se fijara en él y elogiara su físico. “Me pareció guapo”, confesó sin rodeos. El verdadero punto de quiebre llegó tiempo después, en un contexto completamente distinto al del streaming. Según contó, el vínculo surgió tras coincidir en un evento social: “Donde todo nace es en una fiesta, él estaba en un box y yo en otro box”, relató.

Fue en ese evento donde Suheyn decidió dar el primer paso. Contó que se acercó al manager del streamer para manifestarle su interés. “En ese momento decidí acercarme a su manager y le dije: ‘quiero conocerlo’. Me da curiosidad conocerlo, me parece que es un tipo serio y correcto’”, recordó aquel momento cuando el representante del creador de contenido arequipeño se convirtió en cupido.

A partir de ese acercamiento, la relación comenzó a fluir y la percepción inicial cambió por completo, dando paso a una historia que hoy comparten públicamente. Con su testimonio, Suheyn Cipriani dejó en claro que, a veces, las conexiones más inesperadas nacen cuando menos se espera.