Tiktoker Milenka Nolasco logró conocer a Lionel Messi tras partido Alianza Lima vs. Inter Miami: "¿Me puedes sonreír?"

Futbolista argentino atinó a saludar, con cierta incomodidad, a la tiktoker cuando fue abordado por varios fanáticos en el estadio Matute.

Tiktoker Milenka Nolasco emociona a Lionel Messi en el estadio Matute.
Tiktoker Milenka Nolasco emociona a Lionel Messi en el estadio Matute. | Foto: composición LR/TikTok

La tiktoker Milenka Nolasco vivió uno de los momentos más emocionantes al conocer a Lionel Messi tras el partido entre Alianza Lima e Inter Miami, encuentro que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva. La creadora de contenido compartió el instante a través de sus redes sociales, donde evidenció su emoción por estar frente a su ídolo, situación que rápidamente generó diversas reacciones entre los usuarios.

Milenka Nolasco logró captar la atención de Messi

En el video difundido en TikTok, se observa a Milenka dentro del campo de juego de Matute, intentando acercarse al futbolista argentino, quien se encontraba rodeado de seguridad y otros aficionados. Aunque no logró tomarse una fotografía ni sostener una conversación prolongada, la influencer consiguió captar la atención del campeón del mundo por unos segundos, momento que consideró suficiente para cumplir uno de sus mayores sueños.

"Messi, ¿me puedes sonreír, Messi?", se le escucha decir a la tiktoker cuando logra colocarse a su lado. Ante ello, el futbolista volteó brevemente y le regaló una sonrisa, con cierta incomodiad, antes de continuar su camino.

El gesto fue celebrado por Milenka, quien agradeció emocionada el instante. Sin embargo, el clip desató opiniones divididas en redes sociales. "

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una tiktoker y cantante peruana que cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que comparte contenido de entretenimiento junto a su familia. Lanzó varios temas musicales y también fue protagonista de varias polémicas.

