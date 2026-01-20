El imitador de José Jerí respondió a un cibernauta su postura sobre las reuniones del actual jefe de Estado con el empresario chino. | Foto: composición LR/Latina/TikTok

El imitador de José Jerí respondió a un cibernauta su postura sobre las reuniones del actual jefe de Estado con el empresario chino. | Foto: composición LR/Latina/TikTok

Las reuniones del presidente del Perú, José Jerí, con un empresario chino han generado una fuerte división de opiniones en la ciudadanía. Los reportajes difundidos por diversos medios de comunicación no solo avivaron el malestar popular, sino que también provocaron reacciones en el Parlamento. En ese contexto, desde el Congreso se está impulsando la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra el actual mandatario, a quien se le cuestiona la falta de respuestas concretas frente a la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país.

Debido a esta polémica situación, el imitador de José Jerí realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok para responder las inquietudes y preguntas relacionadas con el actual presidente peruano, sobre todo de las recientes reuniones que ha tenido el jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang.

¿Qué dijo el imitador de José Jerí sobre las reuniones del presidente peruano con el empresario chino Zhihua Yang?

Mientras realizaba con total normalidad una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, el imitador de José Jerí respondió a la pregunta de un cibernauta sobre su opinión respecto a las reuniones del mandatario peruano con el empresario chino que se estaban difundiendo en los medios de comunicación: "No sabría qué decirte, hermano, porque no veo televisión", afirmó.

La reacción de los usuarios al escuchar la respuesta del imitador de José Jerí

Rápidamente, la respuesta del imitador de José Jerí generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes no dudaron en recordarle que su popularidad se debe, en gran parte, al notable parecido físico con el actual presidente del Perú y al famoso baile de "La Máquina", de DJ Peligro, que lo catapultó a la fama en redes sociales y lo volvió conocido entre amplios sectores de la sociedad peruana.

Entre los comentarios de los usuarios más llamativos se puede ver: "Pero antes sí estaba al tanto de todo lo que hacía en TV el presidente del chifa", "Pero es solo un imitador, ahora se hacen los dignos", "Ya no comerá del que se volvió famoso por no ver TV", "No necesitas ver TV, solo TikTok y te salen un montón de clips".

La negativa del imitador de José Jerí de hacer una parodia del presidente entrando al chifa

Pese a ser consciente de la gran cantidad de visualizaciones que podría generar en redes sociales, Martín Palacios, imitador del presidente peruano José Jerí, dejó en claro que no realizará una parodia del mandatario ingresando a un chifa. Según explicó, consideró innecesario hacerlo debido al contexto que atraviesa el país, marcado por la posible vacancia contra el actual jefe de Estado: "Nunca más o menos, amigos. El rating para mí es muy importante y generaría mucho tráfico, pero… así es", dijo.