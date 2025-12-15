La streamer Milenka Nolasco sorprendió a sus seguidores al ser captada mientras cantaba en un concierto de cumbia. El hecho generó diversas reacciones entre sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiar su talento musical, ya demostrado en otras ocasiones. Sin embargo, también hubo un sector que aprovechó la oportunidad para criticarla, lo que desató opiniones divididas sobre su reciente actuación como cantante.

El talento musical de Milenka Nolasco en la cumbia

Como parte de la celebración por el cuarto aniversario artístico del cantante Sergio Romero, mejor conocido como ‘Chechito’, realizada el pasado 13 de diciembre de 2025 en la discoteca Blue, la presencia de Milenka Nolasco llamó la atención entre los asistentes. La influencer acudió al evento como artista invitada y deleitó al público con la canción de cumbia ‘Yo lo quería’, de Marisol, entre otros.

Durante su paso por el escenario, Milenka Nolasco sacó a relucir su talento musical y se ganó la atención del público presente. Su interpretación sorprendió a muchos, quienes no esperaban verla desenvolverse con tanta soltura en el género de la cumbia. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando todo tipo de comentarios. Mientras varios usuarios elogiaron su voz y carisma, otros aprovecharon para lanzar críticas.

Los comentarios de los usuarios al ver a Milenka Nolasco cantar en un concierto de cumbia

Los seguidores de Milenka Nolasco no dudaron en reaccionar y dejar sus comentarios sobre la actuación de la influencer en el concierto de cumbia. En ese contexto, varios le aconsejaron no experimentar con otros géneros si desea trascender en el mundo musical, ya que su presencia y voz encajan perfectamente con la cumbia. Por otro lado, algunos detractores la criticaron y aseguraron que utilizó el famoso autotune para evitar exponer sus limitaciones vocales. Entre los mensajes más destacados están:

''Está perdiendo plata'', ''Sorprendida quedé, está perdiendo plata al no dedicarse a eso'', ''La cara y la voz, le queda la cumbia a Milenka'', ''Con autotune cualquiera'', ''Está usando audio, hace playback'', ''Fuera de bromas, sí canta bien'', expresaron en TikTok algunos usuarios.