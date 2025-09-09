HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Chechito y Angye Zapata protagonizan inesperado ampay en el Callao: Magaly TV revela detalles del encuentro

El famoso ‘Bad Bunny de la chicha’, ‘Chechito’ y la integrante de El Reventonazo', Angie Zapata, se despidieron con tiernos besos.

Magaly TV revela ampay de 'Chechito' con Angie Zapata. Foto: Composición LR/Captura.
Magaly TV revela ampay de 'Chechito' con Angie Zapata. Foto: Composición LR/Captura.

El mundo de la farándula quedó en shock tras la más reciente revelación de 'Magaly TV, La Firme'. En la madrugada del domingo, las cámaras del programa sorprendieron al cantante Sergio Romero, más conocido como ‘El Bad Bunny de la Chicha’, en una situación bastante comprometedora con la carismática integrante de 'El Reventonazo de la Chola', Angye Zapata. Las imágenes muestran a la pareja compartiendo besos en público, encendiendo de inmediato las especulaciones sobre un romance que hasta ahora ninguno de los dos había confirmado.

El inesperado ampay ocurrió en las afueras de un condominio en el Callao, lugar al que ambos llegaron en un mismo vehículo. Antes de despedirse, protagonizaron dos tiernos ‘piquitos’ que no pasaron desapercibidos por las cámaras.

ACERCA DE: Magaly Medina fulmina a Paul Michael tras quejarse de críticas en TV: "En vez de cantar, solo atinó a llorar"

lr.pe

Magaly Medina sorprende con ampay de 'Chechito' y Angie Zapata 

El último reportaje de Magaly TV, La Firme ha encendido nuevamente las alarmas en la farándula local. Tras brindar una presentación en un local de Independencia, Sergio Romero, conocido como 'Chechito' o el ‘Bad Bunny de la Chicha’, fue seguido por las cámaras del programa hasta el Callao, sin imaginar que allí se revelaría una escena que daría mucho de qué hablar.

Para sorpresa de los reporteros, del vehículo en el que viajaba el cantante también descendió la joven e integrante de 'El Reventonazo', Angye Zapata. Ambos se despidieron con dos coquetos ‘picos’ antes de que ella ingresara a un condominio, gesto que de inmediato desató rumores sobre un posible romance entre las dos figuras del espectáculo.

Por otro lado, las cámaras de Magaly TV, La Firme volvieron a encender la polémica al captar a Angye Zapata junto a Chechito en una situación comprometedora. Sin embargo, al ser abordada por el programa de espectáculos, la integrante de 'El Reventonazo' decidió guardar silencio y evitó responder cualquier pregunta relacionada con el ampay.

Este episodio se suma a la reciente controversia que protagonizó 'Chechito' en 'El Valor de la Verdad', cuando prefirió no aclarar si tuvo o no un affaire con Leslie Shaw. La falta de respuesta generó malestar en la cantante, quien no dudó en recriminarle públicamente por no despejar los rumores.

