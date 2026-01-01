HOYSuscripcion LR Focus

Muere voleibolista "La Piwa": carismática figura de “Vóley con huevos” de Ricardo Mendoza y Jorge Luna falleció a los 33 años

Fernando Shapiama Jaba, conocido como "La Piwa", falleció tras una dura batalla en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, previo al Año Nuevo 2026.

El carismático voleibolista Fernando Shapiama Jaba, mejor conocido como "La Piwa", perdió la vida a los 33 años, tras varios días de lucha en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Famoso por su encanto personal y su destacada presencia en los torneos "Voley con huevos", impulsados por el humorista Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas.

La confirmación de su partida llegó a través del medio local YuriNoticias y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fans, allegados y antiguos compañeros del deporte compartieron su dolor profundo, junto con palabras de consuelo y apoyo inquebrantable para su familia en estos momentos difíciles. "Hasta ahora no me lo puedo creer", "Mi más sentido pésame", comentaron algunos seguidores. Mientras que sus familiares anunciaron que lo velaran en el Asentamiento Humano Santa Martha, en Yurimaguas.

El Ascenso de "La Piwa" gracias al evento "Voley con Huevos" de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

El campeonato "Voley con huevos", organizado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas, se convirtió en un fenómeno nacional al unir a famosos, comediantes y deportistas en partidos llenos de diversión y solidaridad. Transmitidos en vivo por redes sociales y realizados en múltiples ciudades peruanas, estos eventos capturaron la atención masiva gracias a momentos virales de jugadas espectaculares y celebraciones contagiosas.

En medio de este evento, emergió la figura de Fernando Shapiama Jaba, conocido como 'La Piwa'. Su maestría en la cancha, junto a un carisma genuino y explosivo, lo transformó en el favorito absoluto. No solo deslumbraba con su talento atlético, sino que conectaba emocionalmente con el público, inyectando alegría pura y ganándose admiradores de todos los rincones del país.

