Streamer Milenka pasó incómodo momento al no poder ingresar al All Music Fest: "Por demorona"

Milenka Nolasco intentó ingresar All Music Fest, pero su pase ya no era válido pues, según le informó un personal del evento, el acceso había culminado hace media hora.

La streamer peruana Milenka Nolasco habría llegado después del horario de acceso estipulado al festival de música
La streamer peruana Milenka Nolasco habría llegado después del horario de acceso estipulado al festival de música | Foto: composición LR/TikTok/@fandediealis

El All Music Fest 4 se celebró este fin de semana en la Arena Monumental. Artistas como Tommy Alva, Beéle y Emil 'la causa' subieron al escenario y encendieron al público con sus mejores temas y shows. El evento también reunión a figuras del streaming como Zully, quienes gozaron del show. Sin embargo, para Milenka Nolasco la noche comenzó con un momento incómodo al ser impedida de ingresar al festival musical.

La streamer peruana contaba con un pase de acreditación para ingresar al All Music Fest, según se escucha en el video publicado por la cuenta de TikTok @fandediealis, pero fue abordada por un personal del evento. Esto generó molestia tanto en Milenka, su mamá y compañeras, quienes también se vieron impedidas de entrar al concierto.

lr.pe

Milenka Nolasco fue impedida de ingresar a evento musical

Según se escucha en el video, el personal del evento indicó que el horario de ingreso para los invitados con acreditación había cerrado hacía 30 minutos, por lo que tendrían que retirarse. "¿Tienen entrada? Ya no hay acreditaciones, según me dijeron. Hay que salir por favor. Pero me están indicando que hace media hora que ya no hay acreditación", comentó.

Por su parte, una de sus compañeras de la streamer explicó que este inconveniente ocurrió porque se habrían demorado en alistarse. "Por demoronas, ya ves. Yo te dije que hasta las 9 a.m (era la entrada)", se le escucha decir.

Tras varios minutos, la creadora de contenido pudo ingresar al evento musical. Sin embargo, se vio obligada a culminar su streaming pues, de acuerdo a las normas del festival, solo la influencer Zully contaba con los permisos para transmitir el show por Kick.

