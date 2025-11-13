Curwen no dijo que Rafael López Aliaga "hace obras sin peaje y no pacta con la mafia": discurso es inventado

LO FALSO:

Curwen: "Por favor, no voten por Porky, él no da mermelada a los medios, hace obras sin peajes y no pacta con la mafia de Odebrecht y sus socios".

LO VERDADERO:

No existen evidencias de que el periodista político, Víctor Caballero, más conocido como Curwen, haya declarado a favor de Rafael López Aliaga aplicando la sátira.

El partido Renovación Popular decidió evadir nuestra consulta.

Campañas difamatorias. Por las redes sociales, se ha viralizado que, supuestamente, el comunicador y periodista político, Víctor Caballero, conocido como Curwen, habló a favor de Rafael López Aliaga en una de sus transmisiones en directo, donde habría comentado: "Por favor, no voten por Porky, él no da mermelada a los medios, hace obras sin peajes y no pacta con la mafia de Odebrecht y sus socios". No obstante, se trata de una narrativa inventada.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la cuenta oficial de Renovación Popular de La Libertad, que ha logrado recopilar 6.700 reacciones, 2.000 comentarios y fue 360 veces compartido por distintos usuarios.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

No hay evidencia de que Curwen haya declarado a favor de López Aliaga

Con base en el enunciado, realizamos una búsqueda inversa con las palabras utilizados en la cita, pero no encontramos alguna nota de prensa o indicio por redes que nos redirijan a alguna declaración del periodista Caballero. Sin embargo, encontramos que otra cuenta publicó la misma imagen un día antes del 8 de noviembre, con el logo "D", el mismo que aparece en la publicación de la página de la agrupación política.

En ese sentido, revisamos 4 de sus últimas transmisiones en directo de su programa Brutalidad Política, emitidas el 10, 7, 5 y 3 de noviembre de 2025. En ninguno de dichos capítulos menciona la cita a pesar de la sátira que aplica el conductor. El mismo mapeo realizamos en las emisiones del canal de YouTube, Todo Good, desde el 5 al 7 de noviembre, donde Víctor es partícipe de la parrilla de presentadores.

Sin embargo, en su transmisión del 10 de noviembre, Curwen desmintió el posteo frente a cámaras. "Yo nunca he dicho esta frase, pero, bueno, lo ha publicado esta página llamada Renovación Popular La Libertad (...). Espero se rectifiquen", indicó el streamer.

Con ello, consultamos al partido político Renovación Popular sobre la fuente de dicha cita, pero decidieron evitar nuestra consulta.

Conclusión

No hay indicios o evidencia que afirmen que Víctor Caballero haya declarado a favor de Rafael López Aliaga en pleno contexto de la precampaña presidencial para las elecciones generales del 2026. El periodista desmintió esta afirmación en su transmisión en vivo del 10 de noviembre de 2025. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

