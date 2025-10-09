Youtuber Curwen desafía a Phillip Chu Joy en videojuego y asegura: "Nunca lo he visto jugar"

El periodista Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, no dudó en retar públicamente al influencer Phillip Chu Joy en un videojuego. Durante la emisión del podcast 'Habla Good', el youtuber arremetió que no tiene temor de enfrentarse al creador de contenido e incluso ofreció un sorteo en beneficio de los seguidores de ambas comunidades.

Curwen reta a Phillip Chu Joy en videojuego

Hace algunos días, el youtuber Curwen mostró interés en enfrentar a Phillip Chu Joy señalando que no lo ha visto jugar y comentó que hasta le ganaría sin problemas. "Nunca lo he visto jugar", expresó. Al respecto, sus compañeros Antonio Crespo Galán (Furrey), José Luis Rodríguez (Pelao) y Anthony Alencastre (Tonino) le recomendaron ser más prudente con sus advertencias.

Tras ello, Phillip Chu Joy decidió responderle al youtuber y le sugirió algunos videojuegos. "Curwen, tú solo dime que juego", compartió en sus redes sociales. Al respecto, Curwen manifestó a sus compañeros de 'Habla Good' que ya se está preparando para este duelo y arremetió: "Ya estoy practicando. Yo estoy confiado".

¿Quién es Phillip Chu Joy?

El influencer Phillip Chu Joy es un popular creador de contenido y entusiasta de los videojuegos en Perú. Es ampliamente recordado por su trabajo en el programa televisivo TEC, un espacio dedicado a la tecnología, ciencia y entretenimiento digital, donde fue integrante por varios años. Su carisma, conocimiento del mundo gamer y estilo directo lo han convertido en una figura influyente entre los jóvenes interesados en videojuegos y tecnología en América Latina.

Además de su presencia en televisión, Phillip también es activo en redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram, donde comparte reseñas, noticias del mundo gamer, unboxings y opiniones sobre tecnología. Su pasión por los videojuegos lo llevó a participar en eventos de eSports, lanzamientos de productos y colaboraciones con marcas del rubro.