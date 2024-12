Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana Peruano’, es un nombre que alguna vez estuvo en las portadas de los medios debido a su vinculación con el narcotráfico y los escándalos que marcaron su vida. Durante el año 2015, se convirtió en una de las figuras más buscadas por las autoridades peruanas después de que su lujoso vehículo Porsche fuera atacado a tiros en un hecho violento que involucró balas y granadas. Este ataque fue el primer indicio de que Oropeza estaba relacionado con una red de narcotráfico, que incluso llegaba hasta Europa.

La investigación posterior reveló detalles sorprendentes, como sus conversaciones con Salvatore Zazo, un capo de la mafia napolitana, lo que llevó a su vinculación con la exportación ilegal de cocaína hacia Italia y México. La policía descubrió que, entre sus operaciones, se encontraban actividades de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, lo que le valió ser considerado uno de los hombres más peligrosos y conocidos en Perú.

Gerald Oropeza queda libre y se convierte en influencer en TikTok

A pesar de ser encarcelado y enfrentar una condena por conspiración de tráfico de drogas, Oropeza pasó por diversas etapas en el proceso judicial. En 2022, logró quedar libre luego de que el Poder Judicial desestimara las pruebas presentadas en su contra, argumentando que las comunicaciones encontradas en su celular, las cuales lo vinculaban con la mafia italiana, habían sido obtenidas de manera ilícita. Así, tras casi siete años de prisión en diversos penales, incluyendo el de máxima seguridad de Yanamayo, Gerald Oropeza comenzó un nuevo capítulo en su vida, esta vez en el mundo digital.

Lejos de la vida de lujo y excesos a los que estaba acostumbrado, Gerald decidió usar su popularidad como trampolín para reinventarse en las redes sociales. Tras su salida de prisión, comenzó a generar contenido en plataformas como TikTok, donde su fama como ‘Tony Montana Peruano’ le permitió captar la atención de miles de seguidores.

Gerald Oropeza genera ingresos en redes sociales y auspicia discotecas

En su cuenta, Oropeza comparte su nueva vida como influencer y empresario, organizador de fiestas privadas y promocionando eventos en diversas ciudades del país. Según testimonios de personas cercanas a él, Oropeza ha logrado ganar miles de soles a través de sus publicaciones y su participación en celebraciones privadas, lo que lo ha posicionado como un personaje de referencia en el mundo de las redes sociales.

Conocido ahora como ‘El Patrón’, Gerald Oropeza ha sabido aprovechar su pasado controversial para mantener su relevancia en el ámbito digital. En entrevistas recientes, Oropeza no dudó en reconocer el cambio en su vida, expresando que las redes sociales le han dado una oportunidad de trabajo para mantenerse y generar ingresos.

“Soy un poco influencer. Un poco la fama me ayuda a trabajar. A auspiciar discotecas en provincia. También tengo proyectos grandes con un ‘team’ que tengo allá. Ahora estoy pegado en el TikTok nada más, como gente de la farándula que ya está entrando al TikTok”, dijo en una de sus intervenciones públicas.

El pasado de Oropeza: fue vinculado con el narcotráfico

Pese a su nueva faceta como influencer, Oropeza no olvida su pasado, y en declaraciones recientes comentó que nunca hubo pruebas suficientes en su contra que lo vincularan con el narcotráfico.

“Nunca me encontraron nada, ni nunca lo van a encontrar porque nunca hubo nada. No me quieren devolver (mis autos de lujo), creo que les gustó”, expresó.

Además, hizo un repaso por lo aprendido a lo largo de los años y señaló que las experiencias difíciles le han enseñado valiosas lecciones sobre la lealtad y la amistad. Con su mirada puesta en el futuro, Oropeza afirma que ahora solo piensa en generar dinero y aprovechar las oportunidades que le brinda su fama, asegurando que “cuando tienes dinero tienes todo”.

Gerald Oropeza, de ser considerado uno de los hombres más peligrosos en el Perú, ha logrado reinventarse con una nueva vida como influencer en las redes sociales. Aunque su pasado aún lo persigue, Oropeza se mantiene firme en su objetivo de seguir creciendo en el mundo digital, donde la fama y el dinero parecen ser los motores que lo impulsan en esta nueva etapa de su vida.