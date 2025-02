Alunna, la artista emergente que fusiona k-pop: Siempre he tenido la música presente en mi vida

Alunna, la artista peruana, ha logrado conquistar una comunidad de seguidores apasionados gracias a su talento en el canto y el baile. Con influencias del k-pop y el pop, su primer sencillo 'Kill the Time' marca un antes y un después en su carrera musical. Su incursión en la industria no ha sido sencilla, pero su esfuerzo y dedicación la han llevado a consolidarse como una promesa emergente.

Desde sus inicios realizando covers de reconocidos grupos de k-pop hasta el lanzamiento de su propia música, Alunna ha demostrado una evolución artística notable. En una entrevista con La República, la cantante nos cuenta cómo ha sido este proceso, sus inspiraciones y los desafíos que ha enfrentado para materializar su sueño de dedicarse a la música.

—¿Cómo ha sido el proceso de empezar desde cero y lograr lanzar tu tema musical?

—Ha sido un proceso largo. 'Kill The Time', de hecho, está escrito desde hace casi un año, pero recién comenzó, como hace poco con las grabaciones, el proceso de producción de la canción. Entonces, sí, hemos tratado de estar bastante junto a mi equipo de producción musical, hemos tratado de ser como bastante meticulosos, ver referencias y, la verdad, sí estoy muy contenta con el resultado.

—Tú eres muy fan del k-pop ¿Cómo ha sido trabajar con estos géneros para poder sacar tu música?

—Siento que en un principio sí la tenía bastante claro, porque sí son géneros que escucho bastante, escucho varias bandas de k-pop como BLACKPINK, LE SSERAFIM, que creo que son las bandas que tienen como más influencia en este tema, y también escucho bastante lo que es el pop, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Tyla. Entonces sí he tratado de coger diferentes elementos, como por ejemplo el Afrobeat de Tyla y las líneas melódicas del k-pop.

—¿Has enfrentado algún desafío u obstáculo en tu camino artístico? ¿Cómo has logrado superarlos?

—La verdad, siempre me ha gustado desde muy chiquita realizar cover. Siempre me presentaba en las reuniones familiares. Siempre he tenido la música y el songwriting muy presente en mi vida. Siempre era algo que me gustaba mucho hacer. Pero todavía no me animaba hasta como finales de secundaria, que fue donde más o menos decidí, oh, de verdad quiero hacer esto. Entonces comencé a tomar clases de canto, clases de baile.

—¿Planeas enfocarte completamente en la música como carrera?

—De hecho yo hecho tengo una carrera. Yo me gradué de la universidad. Estudié Comunicaciones Audiovisuales. Entonces no descarto trabajar en diferentes industrias, pero sí de este momento también me gustaría poder enfocarme en la música.

—¿Y qué te han dicho tu familia, tus amigos más cercanos respecto a esta decisión de dedicarte a la música?

—La verdad al principio sí estaban un poco. No estaban tan de acuerdo, pero luego con el tiempo se dieron cuenta de que de verdad era algo que me gustaba y pues ahora me apoyan al 100% y siempre están compartiendo mis videos, hasta hacen el challenge.