'Las cazadoras k-pop' el musical en Perú: fecha, lugar y cómo comprar entradas

El fenómeno del k-pop llega al teatro peruano con un espectáculo inspirado en la película de Netflix 'Las guerreras k-pop'. El musical se llevará a cabo en Lima, Trujillo y Arequipa.

'Las cazadoras k-pop'. Foto: composición LR/difusión
'Las cazadoras k-pop'. Foto: composición LR/difusión

El musical “Las Cazadoras K-pop” aterriza en Perú con una propuesta innovadora que combina lo mejor del pop coreano, la fantasía y el empoderamiento femenino. Inspirada en la exitosa película de Netflix 'Las guerreras k-pop', esta puesta en escena promete conquistar a los fanáticos del género con una historia llena de ritmo, color y energía.

El espectáculo se realizará en el Teatro Canout de Miraflores, donde el público podrá disfrutar de impresionantes coreografías, voces en vivo y efectos especiales de última tecnología. La trama sigue a tres cazadoras —Remi (Andrea Aguirre), Cloe (Shania Lazo) y Mara (Kenny Pérez)—, quienes, a través de la música, deberán enfrentar a demonios y salvar el mundo que habitan.

Ed Sheeran Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para el concierto en Ticketmaster

¿Cuándo y dónde será el musical 'Las cazadoras k-pop' en Perú?

El musical se presentará en Lima los días 2 y 16 de noviembre en el Teatro Canout, con tres funciones por día: 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.. Además, 'Las cazadoras k-pop” recorrerá las siguientes ciudades del país:

  • Lima: 2 y 16 de noviembre
  • Trujillo: 8 de noviembre
  • Arequipa: 7 de diciembre

Morat confirma concierto en Perú 2025 y Arequipa será la única fecha: día, lugar y detalles de la preventa de entradas en Teleticket

¿Dónde comprar las entradas para el musical 'Las cazadoras k-pop'?

Las entradas para “Las Cazadoras K-pop” ya están disponibles en la plataforma Teleticket. El espectáculo no solo celebra el auge del K-pop en Latinoamérica, sino también el poder de los sueños y la importancia de superar los miedos. “Las Cazadoras K-pop promete ser un show inolvidable que resonará en los corazones de todos los seguidores del K-pop y de las familias peruanas”, finaliza el comunicado oficial.

Morat confirma concierto en Perú 2025 y Arequipa será la única fecha: día, lugar y detalles de la preventa de entradas en Teleticket

Ed Sheeran Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para el concierto en Ticketmaster

¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

Tiktokers Josi y Valentino son llevados de emergencia a la clínica luego de sufrir descompensación en juego de 'EEG'

Morat confirma concierto en Perú 2025 y Arequipa será la única fecha: día, lugar y detalles de la preventa de entradas en Teleticket

Isabel Preysler revela por primera vez las cartas de amor más íntimas de Mario Vargas Llosa: "Hoy te beso, en cámara lenta, en tus hombros"

Halloween conciertos 2025: fecha, lugar y entradas para ver a Arcángel, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Agua Marina, Armonía 10 y más

Paloma Fiuza revela a qué se dedica tras su salida definitiva de 'Esto es guerra': "Volví"

Patricio Parodi impacta al revelar cuánto ganan realmente los participantes de 'EEG': "Perú es uno de los países que más paga"

