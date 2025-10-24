'Las cazadoras k-pop' el musical en Perú: fecha, lugar y cómo comprar entradas

El musical “Las Cazadoras K-pop” aterriza en Perú con una propuesta innovadora que combina lo mejor del pop coreano, la fantasía y el empoderamiento femenino. Inspirada en la exitosa película de Netflix 'Las guerreras k-pop', esta puesta en escena promete conquistar a los fanáticos del género con una historia llena de ritmo, color y energía.

El espectáculo se realizará en el Teatro Canout de Miraflores, donde el público podrá disfrutar de impresionantes coreografías, voces en vivo y efectos especiales de última tecnología. La trama sigue a tres cazadoras —Remi (Andrea Aguirre), Cloe (Shania Lazo) y Mara (Kenny Pérez)—, quienes, a través de la música, deberán enfrentar a demonios y salvar el mundo que habitan.

¿Cuándo y dónde será el musical 'Las cazadoras k-pop' en Perú?

El musical se presentará en Lima los días 2 y 16 de noviembre en el Teatro Canout, con tres funciones por día: 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.. Además, 'Las cazadoras k-pop” recorrerá las siguientes ciudades del país:

Lima: 2 y 16 de noviembre

Trujillo: 8 de noviembre

Arequipa: 7 de diciembre

¿Dónde comprar las entradas para el musical 'Las cazadoras k-pop'?

Las entradas para “Las Cazadoras K-pop” ya están disponibles en la plataforma Teleticket. El espectáculo no solo celebra el auge del K-pop en Latinoamérica, sino también el poder de los sueños y la importancia de superar los miedos. “Las Cazadoras K-pop promete ser un show inolvidable que resonará en los corazones de todos los seguidores del K-pop y de las familias peruanas”, finaliza el comunicado oficial.