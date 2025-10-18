HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Cristorata vs JH de la Cruz en la Stream Fighters 4: cuándo será, dónde pelean y todos los detalles del combate

El streamer peruano Cristorata volverá al ring para enfrentar al creador de contenido JH de la Cruz en la esperada Stream Fighters 4, evento que reunirá a las figuras más virales del momento. Conoce aquí la fecha, la sede y cómo ver en vivo este duelo que promete encender las redes.

JH de la cruz vs Cristorata en Stream Fighters 4
JH de la cruz vs Cristorata en Stream Fighters 4 | Foto: composición LR/ Difusión

La escena del streaming latinoamericano vuelve a encenderse con el esperado Stream Fighters 4, el evento de boxeo entre creadores de contenido ideado por Westcol. Este espectáculo, que combina peleas, música y entretenimiento en vivo, se ha consolidado como uno de los más seguidos por el público digital. En esta nueva edición, la atención del público peruano está puesta en Cristorata, quien representará al país en uno de los combates más esperados de la noche.

El encuentro se realizará este sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, donde más de 20 mil personas presenciarán una jornada cargada de emociones. Además de los duelos en el cuadrilátero, el evento contará con presentaciones musicales de reconocidos artistas internacionales. La previa incluirá el tradicional pesaje y careo de los participantes, que se llevará a cabo el viernes 17, momento en el que los competidores darán sus declaraciones y medirán fuerzas simbólicamente antes de los combates oficiales.

Westcol reúne a las estrellas del streaming en la cuarta edición de Stream Fighters

El creador colombiano Westcol lanzó Stream Fighters en 2022 como una propuesta que combina la pasión por el boxeo con el fenómeno del streaming. Con el paso de las ediciones, la velada se ha convertido en un referente dentro del entretenimiento digital, atrayendo a miles de espectadores tanto en los coliseos como en transmisiones en vivo por plataformas como Kick.

En esta cuarta edición, Westcol ha reunido a un elenco internacional de streamers y figuras influyentes. Entre los duelos confirmados destacan los enfrentamientos entre Karely Ruiz (México) y Karina García (Colombia)The Nino (República Dominicana) contra By King (Chile), así como el combate entre Shelao (Chile) y BelosMaki (Colombia). Además, el evento contará con peleas femeninas y masculinas que buscan mantener el ritmo y la emoción durante toda la jornada.

Cristorata se prepara para su combate frente a JH de la Cruz en Bogotá

El streamer peruano Cristorata saltará nuevamente al ring para enfrentarse a JH de la Cruz (Colombia), en lo que será uno de los enfrentamientos más comentados del Stream Fighters 4. El chiclayano, conocido por sus transmisiones en Kick y sus entrevistas a figuras del deporte y la política peruana, llega con la motivación de mejorar su desempeño tras su participación en La Noche Dorada de El Zein, donde perdió por decisión unánime ante el tiktoker Cañita.

Cristorata busca ahora una revancha simbólica en territorio colombiano, consciente de que su oponente tiene experiencia en el evento, tras haber vencido a Camilo Sánchez en una edición previa. Este combate genera gran expectativa por la rivalidad entre ambos y por el crecimiento de la comunidad peruana en plataformas de streaming. La pelea promete ser uno de los momentos más destacados de la velada, tanto por el nivel de los contendientes como por la masiva audiencia que se espera en la transmisión.

Detalles del evento, transmisión y artistas confirmados para Stream Fighters 4

El Stream Fighters 4 iniciará a las 16:00 horas de Colombia y Perú, y podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal de Westcol en Kick. Los espectadores solo deberán registrarse en la plataforma y buscar su canal para acceder a todas las peleas y presentaciones musicales.

En cuanto a los shows, se ha confirmado la participación de Cosculluela y Farruko, dos de los nombres más reconocidos del reguetón puertorriqueño, quienes ofrecerán sus mejores temas durante la velada. Además, el DJ Argu será el encargado de ambientar la jornada con un set especial para el público del Coliseo Medplus. Con esta combinación de música y deporte, el Stream Fighters 4 se perfila como una de las citas más importantes del año para los fanáticos del streaming y del boxeo digital.

