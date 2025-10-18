HOYSuscripcion LR Focus

Stream Fighters 4 hoy, sábado 18 de octubre 2025: quiénes pelean, horarios y cómo ver el evento de streamers más esperado de Colombia

En Colombia, streamers y creadores de contenido de diferentes nacionalidades participan en un evento de box amateur, lo que genera mucha expectativa entre el público digital.

Stream Fighters 4 es un evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol.
Streamers y creadores de contenido de Hispanoamérica demostrarán sus habilidades de boxeo amateur en la nueva edición de Stream Fighters 4, que se realizará el sábado 18 de octubre. El evento, transmitido por vía streaming, se llevará a cabo en el Coliseo Medplus, ubicado en la capital colombiana, Bogotá.

La organización es una iniciativa del streamer colombiano Westcol y aspira a emocionar a miles de usuarios digitales, a la comunidad internacional y a los seguidores de los participantes. En particular, el creador de contenido peruano Cristorata formará parte de uno de los combates estelares de la gala.

Los stremaers y creadores de contenido que participarán de Stream Fighters 4

Stream Fighters 4 contará con una cartelera de seis peleas de boxeo amateur. Además, habrá participantes de siete países en total, siendo Colombia la principal nacionalidad de los creadores de contenido y streamers. A continuación, las seis peleas.

  • Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia).
  • The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile).
  • Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia).
  • Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia).
  • JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristorata (Perú).
  • Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri. (Colombia).

Por otro lado, Stream Fighters 4 contará con momentos musicales a lo largo del evento del sábado 18 de octubre. Entre los artistas confirmados están el reguetonero puertorriqueño Coscuella, su compatriota Farruko y DJ Argu.

¿A qué hora se transmite y cómo ver Stream Fighters 4?

El evento organizado por el streamer colombiano Westcol dará inicio este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en Perú y Colombia. Para no perderte este asombroso evento de boxeo amateur, los usuarios deben conectarse el canal de Kick de Westcol. Cabe recordar que es importante crearse una cuenta en la plataforma digital.

