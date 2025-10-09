Influencers y creadores de contenido se unen a protesta contra el Gobierno. | Foto: composición LR/ Kick

Influencers y creadores de contenido se unen a protesta contra el Gobierno. | Foto: composición LR/ Kick

La indignación por al ataque armado contra Agua Marina y los constantes asesinatos de conductores por extorsionadores está movilizando a la ciudadanía a sumarse al paro nacional del 15 de octubre. Así mismo, influencers, youtubers y streamers están usando sus redes sociales para convocar a sus seguidores a fin de que se muestre un contundente rechazo al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

Como se sabe, dicha manifestación inicialmente fue convocada por el Bloque Universitario y luego se fueron sumando otras organizaciones. Pero el reciente atentado armado contra Agua Marina, que dejó cuatro músicos heridos, reavivó aún más el descontento ciudadano. Además, sigue presente la conmoción por el asesinato del integrante de Armonía 10, Paul Flores, ocurrido en marzo a manos de extorsionadores.

Creadores de contenido se suman a la protesta y llaman a sus seguidores a unirse

Influencers y creadores de contenido comenzaron a alzar la voz y sumarse activamente al llamado a marchar. Entre ellos destacan Sideral, Lu Del Águila, Lorena Lu, Lizeth Atoccsa, el equipo del canal gastronómico ‘A Comer’ y los conductores del popular podcast ‘Good Time’, Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

Paro nacional en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Foto: X

A través de sus plataformas digitales, los personajes de las redes sociales han expresado su preocupación por la situación del país y han convocado a sus seguidores a participar de la movilización del miércoles 15, destacando que la violencia no solo afecta a ciertos sectores, sino que ya se siente en todos los espacios de la sociedad.

"Todos a la marcha nacional el 15 de octubre. Esto es una incertidumbre que debe parar", expresó Lizeth Atoccsa en una de sus historias de Instagram.

José Luis Rodríguez (Pelao) convocó a paro nacional. Foto: Instagram

Por su parte, los conductores del podcast ‘Good Time’ señalaron que es momento de que los influencers se involucren activamente. "Tenemos que estar todos alineados, es hora de que todos los influencers alcen la voz", indicaron en su programa digital.

¿Qué influencers participarán en la movilización contra el Gobierno?

La participación de figuras digitales está comenzando a tener eco en redes sociales, donde las publicaciones relacionadas con el paro, ya se están viralizando, generando expectativa sobre el alcance real que tendrá la jornada de protesta nacional. Algunos de los youtubers, influencers y streamers que participarán son: