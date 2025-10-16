HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí
EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      EN VIVO | Congresistas recolectan firmas para censurar a José Jerí      
Streamers

Mario Irivarren arremete contra ministro Vicente Tiburcio por negar ternas en marcha: "El pueblo peruano no es idiota"

Conductor de ‘Good Time’ se mostró indignado tras las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien negó la presencia de policías de civil en la marcha contra el gobierno de José Jerí.

Irivarren acusa al Gobierno central de subestimar a la ciudadanía.
Irivarren acusa al Gobierno central de subestimar a la ciudadanía. | Foto: composición LR/ Good Time/YouTube

El conductor del pódcast 'Good Time', Mario Irivarren, expresó su indignación tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien negó la presencia de agentes vestidos de civil, conocidos como 'ternas' en la última marcha contra el presidente José Jerí. Hasta el momento, se están viralizando múltiples videos que evidencian la participación de policías encubiertos en diversas intervenciones y detenciones realizadas en pleno Centro de Lima durante la movilización.

Mario Irivarren critica a ministro Vicente Tiburcio

Durante el podcast 'Good Time' en YouTube, Irivarren no dudó en cuestionar duramente al ministro, sugiriendo que debería asesorarse mejor antes de hacer declaraciones públicas.

PUEDES VER: Curwen explica sobre la bicameralidad y conductores de ‘Good Time’ se indignan: "Sueldos de gerente sin hacer nada"

lr.pe

"Creo que no entiende lo que pasa en su país. La población no es idiota. Yo le diría a algún asesor, que le digan ‘señor ministro, la población no es estúpida, va a quedar como odiota, el pueblo peruano no es idiota’. Aconséjele, hay que tener un dedo de frente para darse cuenta de que no nos vamos a comer el cuento", manifestó, visiblemente molesto.

También acusó al gobierno de subestimar a la ciudadanía. "Les importa un c* la opinión pública. Siguen haciendo lo mismo. Nunca les ha importado". De esta forma, Irivarren defendió a los manifestantes que participaron de la jornada de protesta, señalando que la mayoría no son vándalos ni delincuentes, sino ciudadanos que buscan un país mejor. "Te apuesto mi sueldo que en un mes que el Congreso va a aprobar una ley a favor de ellos, nunca les ha importado", afirmó.

Notas relacionadas
Curwen explica sobre la bicameralidad y conductores de ‘Good Time’ se indignan: "Sueldos de gerente sin hacer nada"

Curwen explica sobre la bicameralidad y conductores de ‘Good Time’ se indignan: "Sueldos de gerente sin hacer nada"

LEER MÁS
Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

LEER MÁS
Laura Spoya y Mario Irivarren postergan concierto gratuito tras atentado a Agua Marina: “La situación no lo permite”

Laura Spoya y Mario Irivarren postergan concierto gratuito tras atentado a Agua Marina: “La situación no lo permite”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

LEER MÁS
Conductores de 'Good Time' se pronuncian y exigen justicia tras muerte de joven rapero en marcha: "No puede quedar impune"

Conductores de 'Good Time' se pronuncian y exigen justicia tras muerte de joven rapero en marcha: "No puede quedar impune"

LEER MÁS
Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Streamers

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Conductores de 'Good Time' se pronuncian y exigen justicia tras muerte de joven rapero en marcha: "No puede quedar impune"

Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025