El conductor del pódcast 'Good Time', Mario Irivarren, expresó su indignación tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien negó la presencia de agentes vestidos de civil, conocidos como 'ternas' en la última marcha contra el presidente José Jerí. Hasta el momento, se están viralizando múltiples videos que evidencian la participación de policías encubiertos en diversas intervenciones y detenciones realizadas en pleno Centro de Lima durante la movilización.

Mario Irivarren critica a ministro Vicente Tiburcio

Durante el podcast 'Good Time' en YouTube, Irivarren no dudó en cuestionar duramente al ministro, sugiriendo que debería asesorarse mejor antes de hacer declaraciones públicas.

"Creo que no entiende lo que pasa en su país. La población no es idiota. Yo le diría a algún asesor, que le digan ‘señor ministro, la población no es estúpida, va a quedar como odiota, el pueblo peruano no es idiota’. Aconséjele, hay que tener un dedo de frente para darse cuenta de que no nos vamos a comer el cuento", manifestó, visiblemente molesto.

También acusó al gobierno de subestimar a la ciudadanía. "Les importa un c* la opinión pública. Siguen haciendo lo mismo. Nunca les ha importado". De esta forma, Irivarren defendió a los manifestantes que participaron de la jornada de protesta, señalando que la mayoría no son vándalos ni delincuentes, sino ciudadanos que buscan un país mejor. "Te apuesto mi sueldo que en un mes que el Congreso va a aprobar una ley a favor de ellos, nunca les ha importado", afirmó.