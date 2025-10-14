El reconocido comunicador y streamer Carlos Orozco, creador del exitoso canal La Roro Network, atraviesa una etapa de crecimiento profesional y vive, además, un momento especial en el plano personal. En los últimos días, se le ha vinculado sentimentalmente con Mane Acosta, una talentosa actriz nacional que, según declaraciones de la propia artista, ha logrado conquistar su corazón.

En este contexto, a continuación, en esta nota se presentará la historia de Mane Acosta, repasando su trayectoria, proyectos y el camino artístico que la ha llevado a consolidarse como una de las figuras emergentes más comentadas del entretenimiento nacional.

¿Quién es Mane Acosta?

Mane Acosta es una actriz, bailarina y profesora peruana que ha participado en múltiples producciones, entre ellas Billy Elliot y Pantaleón y las visitadoras. En su rol como maestra, ha impartido clases de danza en géneros como jazz y tap, además de dictar talleres de teatro musical.

Recientemente, en su trabajo como actriz, ha desempeñado el papel de Milena Zárate en la serie autobiográfica 'Sobreviviendo al dolor'. Asimismo, ha desarrollado diversos proyectos como anfitriona del pódcast ¿A quién no?, espacio que se distingue por abordar temas culturales y de interés general. En paralelo, cuenta con casi 20.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram y se mantiene activa en otras plataformas como TikTok y Threads, donde comparte aspectos de su vida cotidiana.

Su relación con Carlos Orozco

Como muestra de amor, Mane compartió en sus redes sociales el primer video en el que se le ve dándose un apasionado beso con el fundador de La Roro Network, confirmando así su relación. En la descripción del clip, donde expresa su cariño hacia Carlos Orozco, la actriz escribió: “Te enamoraste súper rápido. Sí, a él nunca tuve que explicarle cómo tratarme y amarme”, decía en su post.

Su relación se hizo pública y rápidamente acaparó la atención de sus seguidores, especialmente luego de que ambos confirmaran en diversas ocasiones que lo mejor que les pudo suceder fue haberse encontrado en el momento justo.