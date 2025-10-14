HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
Streamers

¿Carlos Orozco encontró al amor de su vida? Conoce a Mane Acosta, la actriz peruana que 'conquistó' al fundador de la Roro Network

Mane Acosta, reconocida como una de las figuras emergentes del entretenimiento nacional, ha sido vinculada sentimentalmente con el comunicador y streamer Carlos Orozco.

Carlos Orozco y Mane Acosta no ocultan su amor frente a las cámaras.
Carlos Orozco y Mane Acosta no ocultan su amor frente a las cámaras. | Foto: composición LR/ IG - Mane Acosta

El reconocido comunicador y streamer Carlos Orozco, creador del exitoso canal La Roro Network, atraviesa una etapa de crecimiento profesional y vive, además, un momento especial en el plano personal. En los últimos días, se le ha vinculado sentimentalmente con Mane Acosta, una talentosa actriz nacional que, según declaraciones de la propia artista, ha logrado conquistar su corazón.

En este contexto, a continuación, en esta nota se presentará la historia de Mane Acosta, repasando su trayectoria, proyectos y el camino artístico que la ha llevado a consolidarse como una de las figuras emergentes más comentadas del entretenimiento nacional.

PUEDES VER: Carlos Orozco se indigna contra Álvaro Rod y lo acusa de tener favoritismo en las radios: “Nunca se trató de talento”

lr.pe

¿Quién es Mane Acosta?

Mane Acosta es una actriz, bailarina y profesora peruana que ha participado en múltiples producciones, entre ellas Billy Elliot y Pantaleón y las visitadoras. En su rol como maestra, ha impartido clases de danza en géneros como jazz y tap, además de dictar talleres de teatro musical.

Recientemente, en su trabajo como actriz, ha desempeñado el papel de Milena Zárate en la serie autobiográfica 'Sobreviviendo al dolor'. Asimismo, ha desarrollado diversos proyectos como anfitriona del pódcast ¿A quién no?, espacio que se distingue por abordar temas culturales y de interés general. En paralelo, cuenta con casi 20.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram y se mantiene activa en otras plataformas como TikTok y Threads, donde comparte aspectos de su vida cotidiana.

PUEDES VER: Macla Yamada sorprendió en vivo al encarar a Carlos Orozco por polémica broma sobre la edad de su novio: “Te estás yendo a la mier..”

lr.pe

Su relación con Carlos Orozco

Como muestra de amor, Mane compartió en sus redes sociales el primer video en el que se le ve dándose un apasionado beso con el fundador de La Roro Network, confirmando así su relación. En la descripción del clip, donde expresa su cariño hacia Carlos Orozco, la actriz escribió: “Te enamoraste súper rápido. Sí, a él nunca tuve que explicarle cómo tratarme y amarme”, decía en su post.

Su relación se hizo pública y rápidamente acaparó la atención de sus seguidores, especialmente luego de que ambos confirmaran en diversas ocasiones que lo mejor que les pudo suceder fue haberse encontrado en el momento justo.

Notas relacionadas
Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

LEER MÁS
Carlos Orozco y la 'Roro Network' se solidarizan con Furrey tras sufrir fuerte accidente: "Deseamos pronta recuperación"

Carlos Orozco y la 'Roro Network' se solidarizan con Furrey tras sufrir fuerte accidente: "Deseamos pronta recuperación"

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Streamer Piero Arenas sufre intento de robo cuando llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta: "No me soltaban"

Streamer Piero Arenas sufre intento de robo cuando llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta: "No me soltaban"

LEER MÁS
José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su lujosa mansión de La Molina a Cristorata: ''No me vas a fallar''

Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su lujosa mansión de La Molina a Cristorata: ''No me vas a fallar''

LEER MÁS
'Tío Rockefeller' admite que votó por Rafael López Aliaga en 2021 sin saber quiénes eran sus congresistas: “Ni idea de quienes estaban ahí"

'Tío Rockefeller' admite que votó por Rafael López Aliaga en 2021 sin saber quiénes eran sus congresistas: “Ni idea de quienes estaban ahí"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Streamers

Streamer Piero Arenas sufre intento de robo cuando llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta: "No me soltaban"

José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su lujosa mansión de La Molina a Cristorata: ''No me vas a fallar''

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025