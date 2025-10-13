José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"
Durante una transmisión en vivo, 'Pelao' subrayó que Curwen tuvo poco éxito económico como creador independiente antes de integrar el equipo de ‘Habla Good’.
José Luis Rodríguez, más conocido en redes sociales como 'Pelao', se refirió al youtuber y periodista Víctor Caballero, Curwen, asegurando que este comenzó a generar muy buenos ingresos cuando se unió al proyecto de 'Habla Good'. Durante una transmisión de Youtube, el influencer dejó en claro que, a su juicio, el crecimiento económico de Curwen no fue tan efectivo durante sus años previos como generador de contenido independiente.
'Pelao' señala que Curwen gana más dinero tras unirse a 'Habla Good'
Durante una conversación con sus seguidores en YouTube, José Rodríguez, conocido como ‘Pelao’ del canal ‘Todo Good’, reaccionó en vivo a los comentarios que le enviaban los usuarios en el chat. En medio de la transmisión, uno de los temas que surgió fue el rol de Curwen dentro del proyecto y su evolución como creador de contenido. Lejos de esquivar el tema, 'Pelao' fue directo: "Curwen empezó a ganar más plata cuando llegó a 'Habla Good'. ¿Y la mentira? Es la verdad. No lo va a aceptar".
De otro lado, no dudó en comparar las ganancias económicas de Curwen antes de unirse al equipo, sugiriendo que su carrera tenía poco impacto hasta ese momento. "Curwen, en 8 años de su vida que hizo contenido, no ganó mucho dinero con esta m*. Él recién empezó a ganar plata hace un par de años", enfatizó.
Por último, valoró el ingreso del youtuber a 'Habla Good' y resaltó que esto fue muy importante para el canal. "Ojo, no quiere decir que antes no ganó plata. Pero cuando tú agarras dos h** y las unes, es mejor, es más bonito", concluyó.