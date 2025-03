Antauro y Curwen tienen acalaorado debate: "Cerrar los canales de televisión para mí es lo más patriótico que hay"

El polémico exmilitar Antauro Humala protagonizó una encendida discusión con Curwen en el programa Habla Good, transmitido en el canal de YouTube Todo Good, donde reafirmó sus posturas sobre la expropiación de los medios de comunicación, la comunidad LGBT y la situación política del país. Durante la conversación, abordó la necesidad de cerrar los canales de televisión abiertos y redistribuir sus frecuencias a diversos sectores de la sociedad.

En el transcurso del diálogo, también defendió su respaldo a Manuel Merino, a pesar de las muertes ocurridas durante las protestas tras la vacancia de Martín Vizcarra. Asimismo, mantuvo su postura respecto a fusilar a los expresidentes y cuestionó la homosexualidad desde una perspectiva que consideró filosófica.

¿Qué dijo Antauro Humala sobre expropiar los canales de televisión?

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista se dio cuando Antauro Humala abordó el tema de la televisión peruana y su influencia en la sociedad. Sostuvo que los medios de comunicación masiva en señal abierta deberían estar bajo control colectivo y no en manos de concesionarios privados, a quienes acusó de monopolizar el espectro radioeléctrico durante seis décadas.

"Nuestra expropiación de canales es exclusiva para señal abierta. Frecuencia Latina, América TV, Panamericana y ATV", afirmó Humala, destacando que estos medios han sido manejados por los mismos grupos empresariales durante años y que muchos de sus dueños han estado vinculados a actos de corrupción en el pasado.

Según su propuesta, las frecuencias televisivas deberían repartirse entre sectores representativos de la sociedad. "Canal 2 para los sindicatos, Canal 4 para los empresarios, Canal 5 para las universidades y el intelecto, otro para los militares", explicó, asegurando que esto garantizaría una programación "más pura, digna y nacional".

Antauro Humala estuvo en prisión por el levantamiento 'Andahuaylazo'. Foto: Thomas Jefferson Institute for the americas.





Antauro Humala calificó a los homosexuales como una aberración

En otro punto de la conversación, Curwen cuestionó a Antauro Humala sobre sus declaraciones en contra de la comunidad LGBT. Le preguntó si se mantenía firme en su calificativo de "aberración" hacia la homosexualidad, a lo que el exmilitar respondió que su postura seguía siendo la misma y la fundamentó desde una visión biológica y filosófica.

"Para mí, somos mamíferos y la razón de ser de cualquier especie es existir, dejar el relevo generacional. Si una especie no lo hace, se extingue, entonces no hay más decadencia que la extinción premeditada. Cuando me demuestren que un hombre, por más ella que se crea, puede parir, me retractaré", declaró, sugiriendo que si toda la humanidad fuera homosexual, esta desaparecería.

Curwen lo confrontó con un argumento sobre el consumo de marihuana, una práctica que Antauro ha defendido en el pasado. "Si usted dice que la homosexualidad es decadencia, también el consumo de marihuana podría considerarse así", inquirió el conductor. El exmilitar rechazó la comparación, afirmando que "una cosa es que la humanidad entera desaparezca y otra es el consumo recreativo del cannabis".

¿Qué dijo Antauro Humala sobre Martín Vizcarra y Manuel Merino?

Otro de los momentos más tensos de la entrevista en Habla Good ocurrió cuando Curwen le preguntó sobre su respaldo a Manuel Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra. Humala aseguró que mantiene su apoyo al exmandatario y minimizó su responsabilidad en las muertes ocurridas durante las manifestaciones.

" Primero que él (Merino) no lo provocó. Cuando estuve preso, lo único que escuchaba era RPP. Nunca he visto la televisión peruana, que es extranjera en realidad, exaltando a la gente para protestar. Merino había relevado a Vizcarra, que para mí fue un miserable, bastante corrupto, entonces me extraña que lo defiendan, a él le correspondía ser vacado. La prensa estaba en contra de ese cambio porque Martín Vizcarra los tenía bien ‘aconchamadrados’ con la mermelada publicitaria", declaró.

Humala también recordó su primer encuentro con Merino en 1995, cuando era capitán del Ejército y el entonces empresario apoyaba con provisiones a las tropas en Tumbes. Sin embargo, calificó su breve gobierno como débil y sin firmeza. "Merino fue un cobarde. Cuando cae, entra Sagasti, que era igual el que seguía en antigüedad, pero todo parte de la corrupción de Vizcarra", afirmó.

En cuanto a Martín Vizcarra, no dudó en lanzar duras críticas. "Hizo del Perú el lugar más miserable en la tierra durante el COVID-19. Batimos récords de muertos por millón de habitantes. La corrupción de Chinchero sigue sin resolverse. Vizcarra es un delincuente y su vacancia fue justa", aseveró.