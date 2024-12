Jefferson Farfán, uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol peruano, sorprendió al mundo del streaming con una anécdota sobre su carrera profesional. En una reciente entrevista, la exfigura de Alianza Lima reveló detalles de un curioso episodio con Jean Ferrari, actual administrador de Universitario, quien alguna vez intentó ficharlo para Melgar de Arequipa cuando la ‘Foquita’ se encontraba jugando en Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos.

En el relato, Farfán explicó cómo el contacto inicial con Ferrari comenzó de forma prometedora, pero culminó de manera inesperada cuando presentó sus condiciones económicas. De igual forma, el exfutbolista contó la vez que estuvo muy cerca de fichar por Wolfsburgo, pero un detalle frustró su traspaso.

Jefferson Farfán cuenta que Jean Ferrari lo contactó para llevarlo a Melgar

En una entrevista para el canal en Kick del streamer Cristorata, Jefferson Farfán relató cómo Jean Ferrari, en su rol de directivo, lo contactó para incorporarlo a Melgar años atrás. Según cuenta el exfutbolista, el ahora administrador de la ‘U’ se mostró entusiasmado con la idea de tenerlo como su fichaje estrella; sin embargo, todo se derrumbó cuando le dijo sus pretensiones salariales.

“Jean Ferrari me habló para ir a Melgar. Fue cuando yo estaba jugando en Dubai. Dónde m*** me voy a mover de Dubái al Melgar. Le dije: ‘Ferrari no seas pen***, ¿me vas a pagar lo que me pagan en Dubái?’. Me dijo: ‘Jefferson dime los números’, me vendió humo. Le dije los números y me bloqueó”, contó entre risas la ‘Foquita’.

Pero esta no fue la primera vez que contó aquel episodio, ya que meses atrás, en su programa de YouTube, ‘Enfocados’, reveló que Ferrari pensó que iría gratis al ‘dominó’. “Cuando yo estaba jugando en Dubái, Ferrari me llamó para llevarme a Melgar. Le dije: ‘¿Tienes dos chavos o no?’. Él creía que yo iba a ir gratis. Te lo juro. Yo le dije que acá son de los grandes, acá no hay bulto. Le dije que no, que me deje por acá nomás”, reveló en aquel entonces.

"Tuve la oportunidad de jugar en la 'U'"

Durante la misma conversación, Jefferson Farfán también contó que en algún momento estuvo cerca de vestir la camiseta de Universitario de Deportes, clásico rival del equipo del cual es hincha, Alianza Lima. Según explicó, dicho episodio sucedió en las divisiones inferiores del cuadro crema; sin embargo, al ver que querían cobrarle el uniforme, decidió no continuar.

“En la ‘U’ yo tuve la oportunidad de jugar, simplemente que me cobraron, por eso que no me quedé. Fui de chibolo a una prueba y me fue muy bien, metí dos goles”, rememoró Farfán, quien añadió que, de no haber pasado eso hubiese jugado en el club ‘merengue’.

Jefferson Farfán revela que estuvo cerca de firmar por Wolfsburgo

Jefferson Farfán también recordó un episodio que pudo cambiar el curso de su carrera. Durante sus años en el Schalke 04, el delantero estuvo a punto de unirse al Wolfsburgo de la Bundesliga. Según explicó, las negociaciones llegaron a una etapa avanzada, pero surgieron obstáculos que impidieron concretar el traspaso.

“Tenía que ir a firmar. El presidente me estaba esperando en el aeropuerto para yo ir a firmar mi contrato con el Wolfsburgo, pero me enteré de que el entrenador iba a ir para allá y le dije a mi empresario que no iba. Me quedé en Schalke”, rememoró el exmiembro de la selección peruana en una divertida entrevista.