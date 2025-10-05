HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Streamers

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

El 30 de septiembre se llevó a cabo el “No Aniversario” del pódcast ‘Habla Good’, un evento en el que los asistentes participaron en diversas dinámicas junto a los panelistas del programa.

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica.
Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica. | Composición Lr/TikTok

El 30 de septiembre se realizó “No Aniversario” del programa de YouTube ‘Habla Good’ en el teatro Canout. Durante la presentación, los panelistas del pódcast - los youtubers ‘Tonino’, ‘Curwen’, ‘Furrey’ y ‘Pelao’- desarrollaron diversas dinámicas en las que también participó el público. Uno de los asistentes, identificado en TikTok como “Rodrigo Reiterer”, compartió su experiencia en el show, donde relató que sufrió un accidente durante una de las actividades.

El video publicado por el joven inicia con la pregunta: "¿Cómo terminé en la ambulancia en el show de Habla Good?". Luego, muestra fragmentos del evento, como los juegos con el público, una ronda de preguntas, sillas musicales con los panelistas y la dinámica que provocó su lesión: una carrera de sacos por equipos.

Durante la competencia, "Reiterer" explicó que se ubicó como último participante para definir el juego. En las imágenes se observa que, en la recta final, salta para tocar la mano de su compañero y lograr la victoria. "¡Ganamos, c****!", exclamó entre risas. Sin embargo, el salto no tuvo buen desenlace: cayó de forma incorrecta, se golpeó y terminó con una herida. Pese al incidente, el joven cerró su video con humor: “Valió la pena”.

¿Qué es el No Aniversario de Habla Good?

El "No Aniversario" de "Habla Good" es un evento en vivo organizado por el pódcast del canal de YouTube ‘Todo Good’ y producido por la empresa Ultimate Agencia. Durante la presentación, los integrantes del programa compartieron anécdotas, debatieron con el público y realizaron dinámicas interactivas que mantuvieron el ambiente de humor y cercanía que caracteriza a su estilo.

El espectáculo consiguió llenar por completo el teatro Canout, logrando un sold out. El "No Aniversario" se plantea como una celebración lúdica y espontánea, “una fiesta sin conmemoración formal, que nadie pidió, pero que todos necesitábamos”, se lee en la descripción oficial publicada en Teleticket.

Notas relacionadas
Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

LEER MÁS
Johanna San Miguel causa indignación por comentarios despectivos hacia Tonino, integrante de 'Habla Good'

Johanna San Miguel causa indignación por comentarios despectivos hacia Tonino, integrante de 'Habla Good'

LEER MÁS
Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

LEER MÁS
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Alcalde de Ate, Franco Vidal, sorprende al aceptar entrevista a Curwen, pero pone estricta condición

Alcalde de Ate, Franco Vidal, sorprende al aceptar entrevista a Curwen, pero pone estricta condición

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Tokeshi: “Cuando me preguntan sobre qué es lo que hace a un artista, pues a un artista lo hace la curiosidad y estar atento”

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY por la Liga 1 2025: hora del partido vía GOLPERU

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Streamers

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025