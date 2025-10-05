Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

El 30 de septiembre se realizó “No Aniversario” del programa de YouTube ‘Habla Good’ en el teatro Canout. Durante la presentación, los panelistas del pódcast - los youtubers ‘Tonino’, ‘Curwen’, ‘Furrey’ y ‘Pelao’- desarrollaron diversas dinámicas en las que también participó el público. Uno de los asistentes, identificado en TikTok como “Rodrigo Reiterer”, compartió su experiencia en el show, donde relató que sufrió un accidente durante una de las actividades.

El video publicado por el joven inicia con la pregunta: "¿Cómo terminé en la ambulancia en el show de Habla Good?". Luego, muestra fragmentos del evento, como los juegos con el público, una ronda de preguntas, sillas musicales con los panelistas y la dinámica que provocó su lesión: una carrera de sacos por equipos.

Durante la competencia, "Reiterer" explicó que se ubicó como último participante para definir el juego. En las imágenes se observa que, en la recta final, salta para tocar la mano de su compañero y lograr la victoria. "¡Ganamos, c****!", exclamó entre risas. Sin embargo, el salto no tuvo buen desenlace: cayó de forma incorrecta, se golpeó y terminó con una herida. Pese al incidente, el joven cerró su video con humor: “Valió la pena”.

¿Qué es el No Aniversario de Habla Good?

El "No Aniversario" de "Habla Good" es un evento en vivo organizado por el pódcast del canal de YouTube ‘Todo Good’ y producido por la empresa Ultimate Agencia. Durante la presentación, los integrantes del programa compartieron anécdotas, debatieron con el público y realizaron dinámicas interactivas que mantuvieron el ambiente de humor y cercanía que caracteriza a su estilo.

El espectáculo consiguió llenar por completo el teatro Canout, logrando un sold out. El "No Aniversario" se plantea como una celebración lúdica y espontánea, “una fiesta sin conmemoración formal, que nadie pidió, pero que todos necesitábamos”, se lee en la descripción oficial publicada en Teleticket.