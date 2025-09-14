Milenka donó S/1.000 a la Teletón en vivo, pero usuarios en redes la trolean: "Reír para no llorar"

La Teletón Perú 2025 se llevó a cabo este 12 y 13 de septiembre bajo el lema "Teletón, unidos es posible". El evento benéfico logró recaudar más de 9 millones de soles y contó con la participación de reconocidas figuras del espectáculo como Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Milena Warthon, y del streaming. Una de ellas fue la creadora de contenido, Milenka Nolasco, quien llegó junto con sus compañeros.

Durante su presentación, la streamer peruana fue entrevistada por el exchico reality Ignacio Baladan quien aprovechó el momento y le pidió a Milenka que realizara su donación. La joven no dudó en realizar un yape de S/1.000 algo que emocionó a los presentes. El video publicado por la cuenta de TikTok @feenzclips rápidamente se viralizó en redes sociales y usuarios no dudaron en reaccionar.

Usuarios vacilan a Milenka Nolasco tras donación en la Teletón

Luego de que Milenka Nolasco mostrara celular para que se verifique el monto que donó, algunos usuarios se fijaron en su reacción, asegurando que el gesto le habría costado, pues no lo tenía planeado. Muchos internautas comentaron que la expresión de la streamer, tras realizar el yape de S/1,000, reflejaba una sorpresa genuina ante el inesperado gasto.

"Creo que le dolió", "Hasta a mí me dolió pagar esa cantidad", "Estaba nerviosa y riendo para no pensar en el monto", "Reír para no llorar", "Plata es plata, pero sí duele S/1.000", "Debió dolerle el bolsillo porque a mí sí","Eso fue con el dolor de su corazón", se lee en los comentarios.

Por otro lado, otro grupo de internautas apoyaron la colaboración de la joven creadora de contenido Milenka, señalando incluso que donó más a comparación de sus otros compañeros del streaming. "Dio más que Zully", "Muy bien, ella demostró ser humilde y generosa", "Grande, Mile", "Ni Gisella donó así", "Su comunidad dio S/1.300 y ella S/1.000. Grande", se logra leer en los mensajes.