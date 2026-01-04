Durante su tour por África, Darren Jason Watkins Jr. más conocido como Speed fue atacado por un guepardo momentos antes de realizar un reto de velocidad contra el felino. El incidente se produjo cuando el creador de contenido se preparaba para explicar el desafío ante cámaras, mientras el animal era trasladado a una jaula por sus cuidadores.

En ese contexto, el guepardo se abalanzó repentinamente sobre Speed y le provocó un arañazo en la pierna derecha, a la altura de la rodilla, luego de estirar sus patas delanteras y clavarle las garras, pese a que los profesionales lograron controlar al animal. El incidente quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, donde causó gran impacto entre los seguidores del streamer estadounidense.

El video del desafío de Speed frente al guepardo se volvió viral

A pesar del susto provocado por el arañazo del guepardo, Speed finalmente compitió contra el animal en una carrera, la cual ganó el felino, que llegó a alcanzar una velocidad aproximada de 110 km/h en el tramo recorrido.

El video compartido por Speed en su cuenta de Instagram acumula hasta el momento 2.4 millones de “me gusta”, más de 21.3 mil comentarios, 31.8 mil reposteado y 216 mil veces compartido. Entre las reacciones de sus seguidores se pueden leer mensajes como: “Duele, pero se ve genial tener una cicatriz hecha por un guepardo” y “Ni siquiera el guepardo corrió a toda velocidad”.