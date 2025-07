'Tío Rockefeller' revela que casi entró a la política: "Me han ofrecido ser congresista y alcalde"

Augusto Peñaloza, conocido por sus seguidores como el 'Tío Rockefeller', da constantemente de qué hablar en el podcast Ouke, donde brinda consejos económicos y opina de los temas más diversos, entre ellos la política, respecto a la cual reveló recientemente que casi se lanza como candidato a cargos públicos.

Aunque dicha oferta no se concretó, el empresario aún no cierra las puertas a una futura participación política. Asimismo, afirma que el streaming sacó su lado más divertido y "deslenguado" e incluso le ha ganado varias seguidoras femeninas, lo que ha obligado a sus hijas a "fiscalizarlo".

'Tío Rockefeller' revela que casi ingresa a la política

Al ser consultado por el diario Trome sobre si incursionaría en política, uno de sus temas más frecuentes, el 'Tío Rockefeller' afirmó: "Me han ofrecido ser congresista y alcalde", aunque sin revelar de qué partidos políticos lo habrían llamado. Asimismo, no descarta hacerlo aún, pues dice estar "en el momento y la edad".

Peñaloza también manifestó que su fama en el streaming lo llevó a acercarse a personajes de todo tipo, incluidos políticos como Kenji Fujimori. No obstante, también reconoce que su estilo genera críticas: "Algunos me recomiendan que no descuide mi trabajo. Les respondo: ‘Lo mío es una empresa y ya se maneja sola. A un negocio sí hay que estar empujándolo’".

El cambio en la vida del 'Tío Rockefeller' por el streaming

Augusto también cuenta que los encargados de introducirlo en el streaming le ayudaron a sacar su lado más "jocoso e informal". "(La fama) hace que me esfuerce un poco más con la vestimenta. Iba a salir a comer un sánguche y en pijama, pero mi esposa me advirtió: ‘Cámbiate, el Tío Rockefeller no puede lucir así’", detalló al citado medio.

El empresario afirma que la gente le pedía aparecer en cámaras por ser "elocuente y deslenguado", y que su popularidad le generó constantes mensajes de sus seguidores, entre los cuales hay muchas mujeres. "Algunas dicen que soy su 'crush' (...) Tengo 32 años de casado, 4 hijas. Todas son mis fiscalizadoras de lo que hago. No puedo tener mi celular con contraseña, ja, ja", refirió.