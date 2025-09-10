HOYSuscripcion LR Focus

Streamer peruano hizo delivery por un día, se comió el maní de un pedido y clienta lo encara: "Quiero el producto"

En el video se muestra al streamer peruano Roberto Artigas abrir un paquete de maní del pedido delivery de una clienta. Aunque pensó que no sería notado, la mujer lo encaró por el mal servicio y le exigió recibir su producto completo.

El streamer Roberto Artigas fue encarado por una clienta tras comerse uno de sus productos del pedido.
El streamer Roberto Artigas fue encarado por una clienta tras comerse uno de sus productos del pedido. | Foto: composición LR/@davidclipsx

En su reciente transmisión en vivo en Kick, Roberto Artigas, conocido streamer peruano, grabó cómo fue un día trabajando como repartidor de Rappi. Durante la emisión, protagonizó un 'cuestionable' momento al decidir comerse una de las bolsas de maní del pedido de uno de los clientes.

"(Comerme) Uno no creo que le moleste ¿Quieres Luis?", se le escucha decir al creador de contenido entre risas. Sin embargo, el momento que parecía una simple broma cambió radicalmente cuando la cliente se percató de la falta del producto y lo encaró por ello.

Clienta encara a streamer Roberto Artigas por comerse su pedido de Rappi

En las imágenes mostradas por la cuenta de TikTok @davidclipsx se muestra el momento en que el streamer llega al punto de encuentro y entrega el pedido a la clienta. Al abrir la bolsa, la joven se percata que uno de los empaques de maní que pidió no estaba incluido. Aunque el creador de contenido intentó defenderse alegando que en el aplicativo figuraban solo 2 empaques del snack, la mujer le mostró la boleta donde constaba que había pagado por 3 de ellos.

"Yo pedí tres manis. Aquí hay dos. No son tres. Mira (indicando la boleta) son tres. Son tres manís los que pedí", reclamó la clienta. Ante esta situación, Roberto Artigas le ofreció a la clienta una transferencia en Yape por el valor del producto. Sin embargo, la joven rechazó la propuesta y le cuestiono su falta de profesionalismo.

"¿Te puedo hacer un Yape? Déjame hacerte un Yape, porfa", se le escucha decir al streamer. "No es que yo quiero el maní porque arriba me están esperando. Para qué chambeas como Rappi si no traes el pedido completo. Yo quiero el producto", se le escucha decir.

