Gabriel Calvo desata polémica al comparar ceviche peruano y ecuatoriano: “Se asemeja más a un curry aguado''

Gabriel Calvo, actor peruano y miembro del programa 'Roro Network', genera polémica al comparar el ceviche peruano con el ecuatoriano, cuestionando la autenticidad del plato del país vecino.

El actor peruano Gabriel Calvo, integrante recurrente del programa de streaming de la 'Roro Network', habló recientemente sobre la comparación entre el ceviche peruano y el ecuatoriano, ambos considerados platos bandera de sus respectivas naciones, que desde hace años debaten sobre el origen de esta comida marina. Su respuesta generó mucha polémica, al calificar la preparación del país norteño como inadecuada para denominar al emblemático platillo.

Las diferencias entre el ceviche peruano y ecuatoriano

Gabriel Calvo no dudó en resaltar las diferencias entre el ceviche peruano y el ecuatoriano, y enumeró los ingredientes que se utilizan durante su preparación. Sin embargo, al expresar sus preferencias gastronómicas, el actor elogió con mayor énfasis la forma en que se prepara en el Perú, a diferencia del vecino país, cuya versión calificó como inadecuada para ser considerada un verdadero ceviche :''Quiero ser totalmente sincero, no le puedes poner de nombre ceviche a eso'', dijo.

Para aclarar su postura, Gabriel Calvo precisó que no le desagrada en absoluto el plato que se prepara en Ecuador, pero consideró que debería tener otro nombre para no generar un conflicto cultural con la verdadera esencia del ceviche peruano. “No estoy diciendo que sea feo, pero se asemeja más a un curry aguado por los sabores, porque lleva culantro, maní y limón”, explicó.

Por otro lado, cuestionó la forma en que el país norteño prepara el pescado antes de comenzar con la elaboración del ceviche: “Me van a disculpar. Este pescado está cortado como para ‘ceviche’, pero hay dos formas: lo dejan desde el día anterior en un cítrico que, en teoría, es naranja; o lo pasan por agua hirviendo y lo cuecen”, comentó entre risas, alegando la manera extraña en que lo preparan.

¿Qué opinan los usuarios sobre la polémica elaboración del ceviche entre los dos países?

Las redes sociales no fueron ajenas a la polémica y los usuarios dejaron opiniones divididas sobre cuál de los dos es el auténtico ceviche. “¿Por qué tanto hate? Yo estuve en Ecuador y comí delicioso”, “Gente, el ceviche ecuatoriano es delicioso, anímense a probarlo”, “El ceviche es original del Perú. Los demás son versiones o copias mal hechas, como las de Ecuador y México”, “Ceviche peruano: Unesco. Ceviche ecuatoriano: Unasco”, “¡Dando clases de cocina!”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

