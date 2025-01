Ecuatoriano compara ceviche de Perú, México y Ecuador y revela cuál es el mejor: "Tiene poco jugo"

El ceviche es uno de los platos más icónicos del Perú, pero su popularidad trasciende fronteras, siendo también un platillo emblemático en países como México y Ecuador. Cada una de estas naciones tiene su propia versión de este potaje marino, lo que ha generado debates sobre cuál es la mejor receta en la región. En ese sentido, un joven ecuatoriano decidió probar y comparar los ceviches de estos tres países, analizando sus sabores, ingredientes y estilos de preparación.

Para llevar a cabo su comparación, el joven ecuatoriano visitó tres restaurantes especializados, cada uno representando fielmente la gastronomía de su país: uno peruano, otro mexicano y un ecuatoriano. En cada lugar, se asegura de probar versiones auténticas del ceviche, destacando los ingredientes, técnicas de preparación y los sabores característicos que hacen únicas a cada receta. ¿Cuál fue el mejor ceviche? ¿El de Perú, México o Ecuador?

Ceviche peruano, mexicano o ecuatoriano: ¿cuál es el mejor?

A través de su canal de YouTube 'Champ', un joven ecuatoriano se puso el reto de probar el ceviche de su país y comparar con el de Perú y México. Para iniciar su reto, primero degustó el ceviche mexicano, más conocido como 'aguachile', que consta de camarón, palta, limón, tiras de cebolla, pepino y chiles.

Según el influencer, aunque nunca había visto que se añadiera pepinos al ceviche, el sabor estuvo muy agradable, más aún al combinarlo con la tortilla de maíz que le sirvieron en la presentación.

"Qué interesante. Nunca me habría imaginado (un ceviche) con pepinillo, aguacate. Yo que no estoy acostumbrado a comer todo con tortilla de maíz, pero (le doy) 10 puntos", comentó.

En segundo lugar, degustó el ceviche peruano. Lo primero que destacó de este potaje marino fue su presentación. Tras probar un primer bocado, el youtuber quedó maravillo por la combinación de sabor que le brindaba el pescado con la leche de tigre. Por último, lo que más llamó su atención fue que, a diferencia de México y Ecuador, en Perú cocinan el ceviche con el limón. Además de que se le coloque choclo y camote al platillo.

"El ceviche peruano, a diferencia del mexicano y el ecuatoriano, no tiene tanto jugo, pero lo característico es que la proteína (el pescado) se cocina solo con el limón (...) Se siente el limoncito, la combinación. Está bastante rico (...) Esto como plato gourmet pasa durísimo (con buena presentación) (...) Esto es una de las maravillas más lindas que a creado Perú", explicó.

Por último, probó el ceviche de su país. Según el youtuber, la primera diferencia fue la cantidad de jugo (ya sea de limón, naranja o tomate) que este tiene a comparación de los otros dos potajes marinos. Además, destacó el gran tamaño de los camarones que incluían su plato

"Tiene mucho más jugo que las demás. Ya sea de limón o de naranja o el mismo caldito que se cocina esta proteína. Se siente más el sabor (...) Está muy rico. Es uno de los ceviches más ricos que vas a probar en toda tu vida", sentenció.

Al final de su recorrido gastronómico, el joven concluyó que cada persona debería probar las tres versiones de ceviche, ya que cada una aporta sabores y características únicas. Destacó que la diversidad de ingredientes y estilos de preparación en Perú, México y Ecuador refleja la riqueza cultural de cada país, convirtiendo a este emblemático plato en una experiencia que trasciende fronteras.

Reacción de los usuarios

El video, que ya supera las 831,788 vistas, se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir sus opiniones sobre cuál de los tres ceviches comparados consideran el mejor.

"Yo vivía en Chile y me decían que el ceviche era chileno, pero hace 4 años llegué a Perú y probé el ceviche. Me mudé ese mismo año", "Soy ecuatoriano, amo mi país, siempre pensé que el ceviche ecuatoriano era el mejor, hasta que fui a Perú y oh sorpresa es otra cosa otra experiencia y desde ese momento me gusta más el ceviche peruano. "Soy de México y mi pareja es de Perú, nunca había probado un ceviche tan bueno hasta que estuve en su país", "He probado los 3 ceviches, pero como buen puertorriqueño elijo el ceviche peruano", son algunos de los comentarios.