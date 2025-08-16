HOYSuscripcion LR Focus

Discoteca de la tiktoker Milenka registra baja asistencia tras polémica por expulsión de clientes en su primer día

La discoteca de Milenka Nolasco presentó un panorama muy distinto al de su inauguración, jornada en la que fue criticada por vender productos a "precios altos" y retirar del local a asistentes que no consumían.

El 15 de agosto se celebró una nueva fecha en la discoteca de la tiktoker Milenka Noslaco, titulada 'El party de Mile' y ubicado en San Borja. El streamer AngelRamirezzy comenzó su transmisión en vivo a través de Kick alrededor de las 6 de la tarde, y, entre las 11 y 12 de la noche, llegó al evento acompañado de su amiga Genesis. Muchos de los seguidores del streamer se sorprendieron al ver que el local mostraba una baja asistencia de público. En las imágenes, que corresponden a la llegada y salida del evento de Angel, se podían ver varias sillas y espacios vacíos.

Esto genero un contraste con la fecha de inauguración de la discoteca, que tuvo lugar el viernes 8 de agosto, dónde el local término abarrotado de personas y registró largas filas. Dónde asistieron reconocidos influencers como Cristorata, Diealis, Moca, El Padre Domingo y Dafonzeka, entre otros creadores de contenido reconocidos en redes sociales.

Discoteca de Milenka generó controversia por los altos precios de las bebidas y la expulsión de quienes no consumían

En la primera fecha de su discoteca, la creadora de contenido se mostró incómoda al percatarse de que varios asistentes no consumían bebidas en el local. "Veo a mucha gente con las manos vacías. ¿A qué hora toman, a qué hora brindan?", se le escucha decir a uno de los allegados de Milenka Nolasco en un clip difundido por TikTok. Tras notar la situación y observar que muchos de sus invitados no habían logrado conseguir un box, la creadora de contenido ordenó a su personal de seguridad que retirara a aquellos que no consumían o permanecían en los boxes sin autorización.

"Hay que sacar gente de aquí. No sé cómo han entrado (...) Escúchame, los que no están en ningún box, sácalos", comentó Milenka a uno de los miembros de seguridad.

Esta acción género indignación en redes sociales, donde muchos criticaron sus palabras. Además, otros usuarios expresaron su desacuerdo con los precios de las bebidas, considerándolos "precios muy altos" y señalaron que algunas superaban los S/500. Sin embargo, también hubo quienes apoyaron los precios, comparándolos con los de otras discotecas.

