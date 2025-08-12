HOYSuscripcion LR Focus

Roxana Molina renuncia en vivo a podcast tras intentar obligarla a cumplir reto con Piero Arenas: "Me parece fuera de lugar"

La influencer Roxana Molina no se quedó callada y expuso su incomodidad a la producción de 'Doble sentido' por intentar obligarla a cumplir reto con el exchico reality Piero Arenas. Tras ello se retiró del set dejando a Onelia Molina y Patricio Parodi en el programa.

Roxana Molina se enfrenta a productor de 'Doble sentido' y se retira del programa tras obligarla a cumplir reto con Piero Arenas.

La youtuber peruana Roxana Molina pasó un incómodo momento en el último episodio del podcast 'Doble sentido', espacio donde comparte conducción con Onelia Molina y Patricio Parodi, tras darse a conocer que tendría que cumplir un reto junto al polémico exchico reality Piero Arenas. La creadora de contenido expuso su incomodidad por el desafío, dejando en claro que no expondrá su imagen en redes sociales.

Sin embargo, cuando el productor del streaming indicó que si no cumplía con el reto no formaría más parte de la conducción de 'Doble sentido', la influencer peruana no dudó en retirarse del set dejando a sus compañeros al aire. Su reacción fue respaldada por varios usuarios, quienes apoyaron la decisión de Roxana Molina.

Roxana Molina se enfrenta a productor de podcast por intentar forzarla a cumplir reto con Piero Arenas

Luego de que Roxana Molina perdiera una apuesta ante Patricio Parodi, debía cumplir un reto impuesto por sus seguidores. Sin embargo, el desfío escogido por el productor fue el que propuesto por el exchico reality Piero Arenas: pasar todo un día juntos esposados. Este hecho incomodó a la youtuber peruana, pues aclaró que no quería verse involucrada en temas polémicos en los que constantemente se ve envuelto el joven modelo.

"Me parece fuera de lugar. No me importa si me 'funan' en redes sociales. Todo el mundo conoce a Piero y saben (como es él) y yo no voy a estar en esa situación. Me parece inaceptable que el reto lo haya puesto Piero y eso es algo que te lo dije a ti (refiriéndose al productor) en la reunión que tuvimos. Me parece que te surra las cosas que las personas que estamos sentadas acá te pedimos", señaló incómoda la creadora de contenida.

Sin embargo, lo que causó indignación entre los usuarios fue la respuesta del productor del streaming, quien aseguró que tendría que dejar el podcast si no cumplía con lo expuesto: "Simplemente tienes que cumplir lo que se quedó. Piero es parte de los comentarios. Él puede haber comentado y lo que te toca ahora es cumplir porque si no lo haces no eres parte de esta mesa", expresó.

La influencer no se quedó callada y arremetió contra el productor, indicándole que el streaming no es como en los programas de reality show, para luego abandonar la mesa en plena transmisión en vivo.

"Aquí no se trata de que si tenga que cumplir el reto o no, tú lo has escogido a dedo. Te dije que no me pongas en nada que tenga que ver con Piero. Puede hacer su personaje acá, pero que no cruce la línea y que me quieran poner esposada con Piero. No lo voy a hacer (el reto). No me importa si me descuenta o si ya no soy parte de la mesa porque yo no me voy a prestar para este 'chongo' y menos con Piero que sabemos como es. Ahora, si tú quieres hacer televisión en redes sociales, acá los tienes a los tres para que lo puedas hacer", contestó Roxana Molina.

