Streamers

Tiktoker Ale Morey anuncia en vivo su retiro de Todo Good: "Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida"

Ale Morey apareció únicamente al final de la transmisión para anunciar que ya no formará parte de 'Good Floro', programa que se emite a través del canal de YouTube 'Todo Good'

Ale Morey se despide de Todo Good
Foto: YouTube - TodoGood

La Tiktoker Ale Morey anunció su retiro del programa 'Good Floro', del canal de YouTube 'Todo Good'. La influencer mencionó que no se encuentra pasando por momentos difíciles en su vida, debido a una estafa que le habría afectado económicamente. “Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida; no quiero que, por mis problemas y mi mal manejo de emociones, afecte el programa", dijo Moorey.

Además, la creadora de contenido añadió: "A las redes sociales entré por un tema de dinero más que por otra cosa, porque mi verdadera pasión es el ballet: soy artista y doy clases de ballet. Me ha gustado este tiempo con ustedes, me ha gustado haber compartido momentos de risas y también momentos incómodos. Agradezco al 'Pelao' por las dos oportunidades que me ha dado en su casa.”

“Siento que no he estado dando mi 100%; no estoy en mi mejor momento, ni a nivel personal ni en muchos aspectos. Y no quiero que, por mi culpa y mi mal manejo de emociones, 'Good Floro' termine yendo a mal. No quiero ser un ancla para ustedes", dijo Morey.

Ale Morey formó parte del programa 'Vibra Good', que también fue emitido por el canal de 'Todo Good', junto al Sr. Pollito y Cries in Quechua. Sin embargo, el espacio fue cancelado el 30 de mayo. De los tres conductores, Morey fue la única que permaneció en el canal, integrándose al equipo de 'Good Floro'.

PUEDES VER: Tiktoker Ale Morey denuncia estafa y cuenta que dinero era para tratamiento de su padre: "No soy tan fuerte como esperaba"

lr.pe

¿Cuál fue la controversia que provocó la cancelación de 'Vibra Good'?

La polémica surgió cuando el influencer Jean Villón acusó públicamente, a través de sus redes sociales, a Wendy —conocida como Cries in Quechua— de haber saboteado su permanencia en el pódcast. Según su testimonio, ella habría intervenido para impedir que continuara en el proyecto, pese a haber participado en los episodios piloto y recibido comentarios positivos. Jean también señaló que tanto Wendy como el exconductor Sr. Pollito habrían hablado negativamente de él a sus espaldas, lo que generó un ambiente cargado de tensión y falta de profesionalismo.

Por su parte, 'El Pelao' comentó que la ruptura entre los miembros del equipo fue inevitable. “Se ha destapado el iceberg. Pasó algo entre ellos, no sé qué fue. Yo siento que algo se quebró entre ellos y eso provocó la salida de Sr. Pollito. Se habló internamente. Él se va porque ya algo se había roto. Ya murió 'Vibra Good'”, explicó, confirmando que los desacuerdos y conflictos internos fueron determinantes para la cancelación del programa.

