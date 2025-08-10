HOYSuscripcion LR Focus

Seguidores del alcalde Ate rompen puerta de vidrio de un restaurante marino mientras él se encontraba almorzando: ''Me quiere cobrar S/2.000''

La dueña del establecimiento reclamó al funcionario el pago de S/2.000 por las puertas rotas y platos de comida, a lo que Franco Vidal respondió que el monto era excesivo y que no era responsable de los daños.

Franco Vidal, alcalde de Ate, vivió un momento acalorado con la dueña de un restaurante en Ilo, Moquegua.
Franco Vidal, alcalde de Ate, vivió un momento acalorado con la dueña de un restaurante en Ilo, Moquegua. | Foto: composición LR/Kick

El alcalde de Ate, Franco Vidal, vivió un tenso incidente mientras almorzaba en un restaurante de comida marina en Ilo, Moquegua. La dueña del local expresó su molestia por la llegada de los seguidores del funcionario, señalando que, en medio del momento de calma, las ventanas del establecimiento resultaron dañadas.

El momento incómodo que pasó Franco Vidal

El suceso fue grabado por testigos del establecimiento y se observa con claridad cómo la dueña del local protesta enérgicamente contra el alcalde de Ate por el accionar de sus más cercanos seguidores, quienes, desde afuera, querían conocerlo y no evitaron expresar el furor de verlo por la zona.

PUEDES VER: Alcalde Franco Vidal se roba el show bailando con Corazón Serrano: “Tiene talento en la sangre, falta que circule”

lr.pe

Visiblemente enojada, la señora afirmó que las puertas de vidrio terminaron dañadas. De inmediato, le reclamó al funcionario: “Esta es la cuenta que debe pagar por las puertas rotas y los dos platos de comida. Son S/2.000”. Franco Vidal expresó su disconformidad y señaló que el monto le parecía excesivo: “Me quiere cobrar S/2.000. Los que vinieron a conocerme deberían pagarle. En la puerta yo pedí un restaurante, no un local privado. Las personas de afuera lo han roto. Yo no he sido”, declaró tajantemente.

Ante la negativa del alcalde de Ate a pagar la cantidad exigida, la señora continuó con sus reclamos y sostuvo que, al igual que sus admiradores, el regidor también tuvo la culpa del incidente: “Son sus seguidores”, declaró.

PUEDES VER: Franco Vidal comparte mensaje que incita a 'dibujitos' a tumbarse transmisión de La Noche Dorada tras cancelar su presentación

La disconformidad de Franco Vidal de pagar S/2.000 por las puertas dañadas

El acontecimiento no termina allí, ya que la polémica entre el alcalde de Ate y la dueña del restaurante marino se acercó a las puertas dañadas para hablar sobre cuánto podría aportar Franco Vidal en la reparación de la entrada del establecimiento: "Esta puerta de vidrio templado no pasa de los S/500 y ojo que yo construyo", a lo que la señora respondió lo siguiente: "¡Entonces vamos a la vidriería para ver cuánto le puede pagar!", exclamó, lo que reflejó un tenso momento entre ambos al no ponerse de acuerdo sobre el precio de la reparación.

La reacción de los usuarios al ver el tenso momento entre Franco Vidal y la dueña del restaurante marino

El video se volvió rápidamente viral en las redes sociales y generó opiniones divididas. Varios usuarios expresaron su sorpresa por el tenso momento que protagonizaron Franco Vidal y la dueña del restaurante marino: “Me parece muy bien que la señora reclame, es su negocio. Alguien tiene que responder”, “Que pague el que rompió, así de simple”, “Ese es vidrio laminado templado, ni se hubiera roto, jajajaja, esa señora se pasó”, “Jajaja, la clásica de aprovecharse; creen que porque uno tiene plata tiene que pagar su capricho, suele pasar”, “La señora se pasa en serio. Es indignante”. Estos fueron algunos de los comentarios más destacados del momento.

