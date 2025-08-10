Después de arribar al Perú y estar presente como invitado en la Noche Dorada 2025, el famoso streamer argentino ‘La Cobra’ volvió a ser viral en las redes sociales. En esta ocasión, fiel a su estilo, lanzó una dura crítica sobre el triunfo por la mínima diferencia, en condición de visitante, de Alianza Lima ante Ayacucho FC, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El polémico comentario de 'La Cobra' sobre el triunfo ajustado de Alianza Lima

Durante una transmisión en vivo, ‘La Cobra’ respondió a uno de sus seguidores sobre la comparación actual entre Alianza Lima y Boca Juniors, luego de que el combinado ‘xeneize’ empatara ante Racing Club y sumara otro partido sin ganar. Sin embargo, no dudó en ningunear al rival y desmeritar el triunfo del cuadro ‘blanquiazul’ en condición de visita: “Hay gente en el chat que dice: ‘Hoy ganó mi Alianza, no como tu Boca’. Amigo, le ganaron a Ayacucho. No le ganaron a nadie”, dijo.

Al mismo tiempo, el streamer argentino preguntó a sus seguidores si conocían a algún futbolista reconocido que juegue en Ayacucho FC: “Díganme tres jugadores de ese club y yo dejo las redes. En verdad, no le ganan a nadie”, sentenció.

La reacción de los cibernautas ante el polémico comentario de 'La Cobra'

Los usuarios no tardaron en reaccionar y responder a ‘La Cobra’ por el ninguneo al cuadro ayacuchano, y pusieron en tela de juicio el nivel actual de Boca Juniors para enfrentar a rivales que, en el papel, son inferiores. ''Ayacucho FC le hubiera ganado a boca y no suena tan descabellado'', ''Cierto, Alianza le ganó a Boca, no le ganamos a nadie, Boca es equipo chico'', '' No sé por qué, pero tengo ganas de ver un Boca vs Ayacucho'', '''Ayacucho le ganaba el Auckland'', ''El Boca de hoy en día no le ganaría a Ayacucho y encima ellos juegan en altura'', fueron de los comentarios más destacados que, en referencia al mal momento que está atravesando el combinado 'Azul y Oro', cuestionan el nivel del equipo dirigido de Miguel Ángel Russo que no sabe lo que es ganar desde hace 12 partidos en todas competiciones que ha participado.





