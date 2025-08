'La Noche Dorada 2025' promete ser uno de los eventos más importantes de streamers de este año. Contará con peleas de boxeo que captan la atención debido a la participación de grandes creadores de contenido, quienes se enfrentarán en los siguientes duelos: Zully vs. La Pinky, Kingteka vs. Smash, Glogloking vs. Shadoune, Cristorata vs. Cañita y Fanodric vs. Dafonseka.

Precisamente, este último será un encuentro especial, ya que la amistad que se formó entre Fanodric y Lautaro del Campo, mejor conocido como La Cobra, motivó al streamer argentino a viajar al Perú para acompañar a su amigo en la pelea que disputará en 'La Noche Dorada 2025'.

Streamer La Cobra llega al Perú y rechaza foto a seguidor con camiseta de Alianza Lima

A su llegada al Perú, Fanodric recibió a La Cobra en el aeropuerto. Sin embargo, el momento que más llamó la atención no fue ese, sino cuando un seguidor con la camiseta de Alianza Lima intentó tomarse una foto con el streamer argentino.

Si bien al inicio accedió a tomarse una foto con el admirador, cuando este intentó sacarse otra con la camiseta blanquiazul, La Cobra se rió y exclamó: “¡No!”. Su reacción provocó las carcajadas de las personas presentes en el recinto. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, lo que generó que muchos usuarios comentaran que el creador de contenido oriundo de Argentina aún no supera la derrota de Boca Juniors contra Alianza Lima.