En medio del fervor que genera el Mundial de Clubes 2025 en Miami, Estados Unidos, uno de los streamers más populares de Argentina, La Cobra, dejó claro su malestar al encontrarse con hinchas del equipo peruano Alianza Lima, durante una transmisión en vivo. Las palabras del influencer resonaron rápidamente en redes sociales, donde varios fanáticos del club blanquiazul respondieron al creador de contenido.

El Mundial de Clubes 2025 ha reunido a los mejores equipos de todo el mundo, y la presencia de seguidores de clubes no participantes no ha sido un tema ajeno en las transmisiones. Sin embargo, la reacción de La Cobra fue especialmente feroz cuando se encontró con dos hinchas de Alianza Lima, club peruano que eliminó a su amado Boca Juniors de la última Copa Libertadores. Durante la transmisión, La Cobra expresó su sorpresa y molestia con una frase que no tardó en volverse viral: “¿Qué hacen acá? ¿Quién los invitó?”.

La Cobra se enoja por presencia de hinchas de Alianza Lima

El Mundial de Clubes es el evento del fútbol más importante actualmente, donde los mejores equipos de Europa, América, Asia, África y Oceanía se juntan en un evento único. Este 2025, la competencia se disputa en Miami, Estados Unidos. En su transmisión, La Cobra, hincha acérrimo de Boca, se mostró frustrado por el empate de Boca Juniors y Benfica, especulando sobre el futuro del cuadro argentino en los siguientes partidos.

““Para mí este empate a Boca le sabe con sabor a poco. ¿Por qué les digo? Porque para mí Boca va a pasarla mal con el Bayern, no sé si tanto, y los alemanes y los portugueses van a firmar un tracto de paz en el último partido. Un pacto de Lima, este va a ser el pacto de Miami en el que van a empatar 1-1, no se van a lastimar y de esa manera van a eliminar a Boca porque eliminar a Boca en el Mundial de Clubes es relajar al Inter de Milán, al PSG, al Dortmund, porque saben que Boca se puede meter ahí”, expresó.

El streamer no se limitó a comentar sobre el juego en sí, sino que aprovechó la oportunidad para señalar el encuentro que tuvo con dos hinchas de Alianza Lima, tras el final del partido. “Termina el partido y me saco foto con los hinchas de Boca. Empiezo a correr para poder subirme al auto y literalmente, no exagero, cuando empieza a correr la gente detrás de mí para pedirme foto. Me doy vuelta y eran dos tipos con la camiseta de Alianza Lima. ¿Qué hacen acá? ¿Quién los invitó? Nadie los invitó a este Mundial, no están invitados. Toménsela, peruanos”, expresó enojado.

La rivalidad de La Cobra y Alianza Lima

La relación entre La Cobra y Alianza Lima no es nueva. La eliminación de Boca Juniors a manos del equipo peruano en la Copa Libertadores 2025 inició una rivalidad que ha permanecido. Después de la derrota histórica de Boca ante Alianza Lima en La Bombonera, el streamer argentino se convirtió en uno de los personajes más mencionados por los hinchas del clb blanquiazul, especialmente por sus reacciones públicas y sus declaraciones en redes sociales.

Luego de la eliminación del cuadro xeneize en la Copa Libertadores, La Cobra expresó su frustración con contundentes palabras, criticando no solo la actuación de Boca, sino también el desempeño de los jugadores. El streamer consideró que la eliminación de su equipo favorito en una instancia temprana de la competencia fue uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Boca Juniors.

¿Quién es La Cobra?

Lautaro del Campo, conocido como La Cobra, es un streamer y creador de contenido argentino que ha ganado gran popularidad gracias a su pasión por el fútbol. Nació en Buenos Aires en 1997 y, aunque sus primeros pasos en el mundo de los videojuegos fueron en League of Legends, pronto encontró su verdadera vocación en los comentarios deportivos. Su crecimiento en plataformas como Twitch, donde acumula más de 850,000 seguidores, ha sido imparable desde 2021, año en que su contenido se centró por completo en el fútbol.

A lo largo de su carrera, La Cobra ha cultivado una comunidad de seguidores apasionados por el fútbol, especialmente en Argentina, donde su hinchaje acérrimo por Boca Juniors, ha sido un eje central en sus transmisiones. Además de su amor por el fútbol argentino, La Cobra es conocido por sus interacciones con otras personalidades del mundo del streaming, como el Kun Agüero. A través de sus retransmisiones en TikTok, La Cobra se ha ganado una base de admiradores que siguen con atención sus opiniones sobre los partidos, tanto a nivel nacional como internacional.