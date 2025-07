Valentino Palacios, el conocido influencer de TikTok, se encuentra en medio de críticas y también comentarios de apoyo por parte de su público. El tiktoker sorprendió al confesar que dejaría la comunidad LGBTQI+ y que ahora es 'heterosexual'. En los últimos días, su confesión a dado que hablar en varios medios de comunicación.

Precisamente, en una transmisión reciente a través de su cuenta en TikTok, Valentino ha comentado que solo es un personaje aclarando que es parte de su trabajo. "Tengo contratos que cumplir. La gente que me contrata lo hace porque quiere ver al Valentino alegre", confesó.

Valentino Palacios aclara a sus seguidores que solo es un personaje de TikTok

El tiktoker, Valentino Palacios, sorprendió a sus seguidores tras aclarar que solo es un personaje que el público quiere ver, pero que en su vida privada puede ser otra persona. "Es mi trabajo. En la vida pública puede ser un personaje y en la vida privada puede ser otra persona".

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, entre los que más destacan están de aquellos que aún no creen en sus palabras. Lander comentó en el clip, "Quien no te conociera diría que es verdad, pero...". Asimismo, Otro usuario comentó, "Tienes razón es tu vida privada".

Valentino sorprendió al decir que dejaría la comunidad LGBTQI+

Hace días, al titkoker Valentino se le vio junto a una bandera de la Comunidad LGBTQI+ y sorprendió a su público al despedirse. "Me despido de esta bandera, muchísimas gracias a todos". Sus palabras han dado que hablar en diferentes medios de comunicación. "Me despido de esta comunidad tan linda. Esta comunidad que me vio crecer, siempre los llevaré en mi corazón. Y crean que Valentino va a seguir para siempre, Valentino sigue para rato", precisó.