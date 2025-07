El 11 de julio, en el evento 'El Rey de la Calle 2', organizado por el streamer Arturo Fernández, conocido como 'Neutro', Daniel Díaz, de 20 años, termino hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras recibir un fuerte golpe durante su participación. El evento, realizado en el centro comercial Ecoplaza en Ate Vitarte, no contó con la supervisión de ninguna comisión deportiva ni organizadora oficial de boxeo.

El lunes 14 de julio, en el programa de Magaly Medina, los padres de Díaz denunciaron que su hijo, tras queda en UCI por participar en una pelea de boxeo informal, no recibió apoyo para cubrir los gastos médicos. En respuesta, el streamer se defendió de las acusaciones en su cuenta de Kick. "Si no estás listo, no te ofrezcas a pelear", afirmó Neutro. Sin embargo, el 21 de julio, el influencer reapareció junto a Díaz en la misma plataforma, donde el joven agradeció al streamer por cubrir los gastos médicos y rechazó los comentarios negativos hacia él.

"Por el momento estoy mejor de lo que ya he estado, obviamente, solo con unos hematomas aún, y tengo que sacarme unas placas para ver si hay secuelas o algo, pero yo me siento mejor de lo que estaba. Y más que nada, quiere agradecerte a ti hermano, de verdad. La gente no sabe, pero él me ha apoyado de verdad, porque todos han estado hablando mal, cosas que no eran y no es eso. Me entienden, uno tiene que saber lo que ha pasado en realidad, y nada. Me apoyo Neutro y es un real de verdad", declaró Díaz.

Neutro continuará con su evento 'El Rey de la Calle'

En la misma transmisión, Neutro anunció que el evento 'El Rey de la Calle' continuara, pero con las medidas de seguridad necesarias y en un ring de boxeo. El influencer señaló que la fecha del evento se retrasará unas semanas para asegurar una mejor organización de la competencia.

Es importante mencionar que, en el directo, también se comunicó la madre de Díaz, quien agradeció a Neutro por apoyarlos en la recuperación de su hijo.